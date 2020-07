È arrivata la stagione che mette in primo piano la vita all’aperto, «outdoor» è la parola chiave, l’«hashtag» dell’estate che accende la voglia («assurda»? Come canta un travolgente J-AX nel suo nuovo singolo) di bagni di sole, gelati, pasti freschi e leggeri con ore spensierate trascorse sotto un ombrellone, leggendo libri o compilando parole crociate, sudoku e quant’altro... Ma prima di arrivare a quel punto ecco una serie di consigli dedicati in prima battuta ai fortunati che dispongono di un giardino, anche se pure chi ha solo un balcone potrà «pescarci» qualche spunto per mettersi comodamente a sfuggire con stile il caldo di questi mesi.

Un poster da salvare e conservare anche sul proprio smartphone e un video con grafiche animazioni per scoprire, tra le altre cose, vantaggi e svantaggi dei diversi materiali più in voga di quest’estate «outdoor». Gli elementi che non devono mai mancare, in ogni caso, sono sedie comode con tavolo abbinato e una copertura sufficientemente grande, senza dimenticare l’illuminazione, per la sera, che può essere composta da graziosi lampioncini come pure da lampade solari, oppure strisce led o catene luminose...

A seconda di quanto si vuole «staccare» con l’interno della casa, si può scegliere uno stile simile o completamente diverso. I «linguaggi» più in voga sono «country», «provenzale» e «minimal».

Occhio ai materiali, però. I più adatti per l’arredamento all’aperto sono—nell’area dei legni—balau, acacia, teak, rattan. Chi punta sul metallo non potrà fare a meno del fascino di ferro o ghisa, mentre chi non vuol sentir parlare di manutenzione può puntare sulla plastica o sul polipropilene, estremamente durevoli ma non necessariamente adatti a qualsiasi tipo di giardino.

