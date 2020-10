Ecco alcuni consigli-tutorial per progettare l’arredamento di un’abitazione o il restyling di un qualsiasi ambiente con l’occhio di un professionista. La prima mossa è valutare come gli spazi possano essere utilizzati in maniera ottimale, domandandosi se ogni elemento già presente è davvero utile e, allo stesso modo, se non sarebbero necessarie aggiunte. Per esempio si può decidere di eliminare porte, di spostare termosifoni o anche di realizzare un controsoffitto che delimiti esteticamente aree diverse. Tutte piccole opere che coniugando esigenze, desideri e gusto donano alla casa maggiore comfort.

Per quanto riguarda i complementi, per un risultato che faccia pensare all’intervento professionale di un interior designer, occorre avere come priorità l’armonia dell’insieme. Tutti gli elementi devono essere selezionati con cura, specialmente i tessili come cuscini, tappeti e tendaggi, che non devono essere troppo semplici ed economici, ma non per questo sofisticati. A far la differenza è la trama del tessuto: se spessa trasmette una sensazione di calore; se lucida e leggera comunica freschezza e riflette la luce. Non devono poi mancare degli oggetti di design un po’ audaci, per esempio vasi e piccole sculture. Ovviamente non devono essere scelti perché di tendenza, ma per il fatto che esprimono il proprio gusto personale. Un’idea è di raccoglierli negli anni, magari durante viaggi e vacanze, e di accostarli a cornici con foto ricordo e stampe. In ciò non bisogna eccedere: questi pezzi vanno inseriti con parsimonia con il solo scopo di vivacizzare una base d’arredo neutra o per dare carattere ad alcune zone delle stanze. L’obiettivo finale dell’arredamento deve essere infatti solo uno: creare spazi e ambienti che rispecchino sé stessi e facciano sentire a proprio agio.