Da diverse settimane ormai tutti gli esperti ci dicono quanto, per la tutela della salute, è importate lavarsi accuratamente le mani.

Una quotidianità diversa dove il fattore igiene non passa solo dall’azione della detersione, ma pone l’accento anche su tutti quegli accessori da bagno che usiamo e che, senza pensarci, entrano in contatto con il nostro corpo. Spugnette, teli, asciugamani: ogni quanto vanno cambiati?

Sembra scontato ma oggi più che mai è fondamentale darsi delle regole anche per questo.

Si pensa, erroneamente, che siamo “puliti” quando usiamo un tessuto per asciugarci; in realtà lavandoci eliminiamo solo una parte dei batteri e, con una pulizia non corretta dei teli, si corre un rischio similare a quello di indossare della biancheria sporca dopo aver fatto una doccia.

Di base se un telo inizia a rilasciare un leggero odore significa che stanno iniziando a prolificare microbi sul tessuto. Nella biancheria da bagno si accumulano residui cellulari e umidità: un mix perfetto per le colonie di batteri, soprattutto se unito al calore del vapore.

Ecco quindi che l’asciugamano per il viso andrebbe cambiato ad ogni utilizzo; quello per le mani, soprattutto ora che viene usato maggiormente, almeno una volta al giorno. Per l’accappatoio e teli l’ideale è lavarli dopo tre utilizzi.

Molti usano anche le spugne per il corpo che, anche se tenute in modo ineccepibile, non sono eterne. La trama particolare, studiata per pulirci al meglio, è un contenitore di germi a causa della sporcizia che si sedimenta. Ideale è igienizzarle in una bacinella di acqua calda, con un cucchiaio si sale fino e il succo di un limone; dopo un ammollo di 12 ore basta strizzarle e farle asciugare all’aria aperta. Le spugne sintetiche andrebbero sostituite ogni mese, mentre quelle naturali ogni tre settimane.

Anche le lenzuola sono un accessorio che va cambiato in modo regolare; dormendo oltre al sudore si accumulano anche le cellule morte della nostra cute. Ideale quindi un lavaggio settimanale in estate e uno quindicinale in inverno. Le federe andrebbero cambiate almeno ogni tre giorni per evitare che i batteri provochino brufoli e irritazioni alla pelle.

Per quanto concerne copriletto e coprimaterasso andrebbero rinfrescati almeno una volta al mese, mentre piumini e trapunte ogni tre. Ogni quattro mesi, infine, bisognerebbe lavare anche i cucini che andrebbero sostituiti ad intervalli di due anni.