Quest’anno l’estate sembra non voler lasciare le nostre latitudini e continuano a susseguirsi giornate calde e asciutte. Presto o tardi, però, l’autunno busserà alla porta, portando un abbassamento delle temperature e un incremento dell’umidità e delle piogge fino al gelo invernale.



Come sfruttare, dunque, queste ultime settimane di tarda estate per proteggere al meglio il legno da esterni, come ad esempio infissi e strutture presenti in giardino? “Un buon periodo per fare il trattamento del legno è l’inizio autunno quando le temperature sono ancora miti e c’è poca umidità” ci conferma Luca Canobbio, direttore di Pirmin Murer Falegnameria SA, “il mese di ottobre alle nostre latitudini è il momento perfetto.” Non esiste un trattamento standard, ma è fondamentale “decidere il trattamento idoneo in base alla situazione del legno esistente. È sempre importante che il legno venga carteggiato per uniformare la superficie dove la vernice esistente si stacca.”



Bisogna considerare che “ogni tipo di legno scambia umidità con l’ambiente esterno. Per capirci possiamo descrivere la struttura microscopica come una ‘spugna’ che assorbe e rilascia umidità. La dimensione del legno varia in base all’umidità che assorbe dall’aria. I legni morbidi assorbono più velocemente l’umidità e il cambiamento è più veloce. I legni duri hanno lo stesso effetto ma reagiscono più lentamente” continua l’esperto, che spiega: “il legno si allarga in tutte le dimensioni, di più in larghezza e molto meno in lunghezza (vedere tabella di seguito n.d.r.). Questo effetto si può limitare con un’adeguata essiccazione naturale e trattamenti di superficie che proteggono il legno dall’esterno.”