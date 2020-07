Un elemento sempre più importante nel contesto della casa, capace di dare un tocco unico a tutto l’ambiente e di trasmettere il carattere e lo stile che si è scelto per la propria abitazione. È indubbio che, negli ultimi anni, i designer di interni abbiano focalizzato molto l’attenzione sul pavimento, che con sempre maggiore frequenza non è grigio – sia in termini letterali, pensando alla colorazione – sia metaforici: insomma, così come succede per l’arredamento, si può dire addio alla banalità e concedersi qualche sfizio. Le alternative? Sono davvero tantissime: basta solo trovare quella più adatta alla propria abitazione, tenendo presente il fatto che un pavimento, oltre che bello, dovrebbe essere anche funzionale, resistente e confortevole. Le soluzioni più interessanti si trovano affidandosi a quattro elementi: il parquet, il gres, il cotto e la tradizionale, «vecchia» piastrella che, nonostante goda di minore successo rispetto al passato, riesce ancora oggi a conquistare tanti appassionati.

Il parquet ha dalla sua il fascino intramontabile del legno, a cui si accompagnano anche le sue caratteristiche di perfetto isolante acustico e di conducibilità termica: insomma, non si rischia di essere disturbati da chi abita al piano di sotto e si ha la certezza di camminare su un pavimento tiepido di inverno e fresco d’estate. Gli amanti del parquet classico possono orientarsi su quello in massello, che viene levigato sul posto. Un’ottima alternativa è il parquet prefinito, già trattato, che va semplicemente posato. Quanto alle tonalità c’è solo l’imbarazzo della scelta: si va dai legni chiari, come il rovere, a quelli scuri, con tonalità che vanno dal marrone al nero, per continuare con i legni rossi che regalano riflessi dorati e rossastri. Infine i legni bruni hanno nuances che spaziano dal tabacco all’olivastro.

Se si desidera avere un’ampia possibilità di scelta nelle finiture anche il gres si rivela ideale. Oltre alla grande resistenza e alla durabilità, infatti, questo materiale può contare su una grande versatilità, tanto da poter riprodurre le texture di elementi quali legno, pietra e altri materiali, in tutte le loro varianti di colorazioni.

Comfort e calore vengono regalati dai pavimenti in cotto, dalla inconfondibile tonalità rossiccia: attenzione, però, che questo materiale si adatta in modo particolare agli ambienti dallo stile rustico. Spazio alla fantasia, infine, puntando sulle piastrelle, con le quali, oltre che con i colori, si può giocare con le geometrie, le forme e la disposizione, per un effetto finale davvero unico.