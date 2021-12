Arredare una stanza o l’intera casa è un momento molto importante nella vita di chi cambia abitazione. Stesso discorso per quanto riguarda ridare nuova vita a un ufficio. Prendere la decisione sbagliata rischia di compromettere il benessere di chi popola quella zona, ecco perché ci sono davvero tante alternative da vagliare: lasciare le pareti libere, metterci un quadro, uno specchio o magari dedicarne una alle foto. Eppure, per chi ama azzardare un pochino, la carta da parati con paesaggio 3D può essere una scelta vincente. Tra le alternative più classiche che passano dallo stile minimal, alle forme geometriche o al vintage, una scelta sorprendente è proprio quella della versione in 3D che, attraverso l’uso di sovrapposizioni particolari, riesce a dare maggiore profondità agli interni. Con una spesa tutto sommato contenuta si riesce a ottenere un risultato di grande effetto. Affinché l’effetto rispecchi quello desiderato è però necessario controllare alcuni parametri come la qualità del materiale e la luminosità così da valorizzare nella maniera più opportuna tutta la stanza nel suo insieme. Sicuramente quello che non mancherà, in questo caso, è la vasta gamma tra cui scegliere.



Si può optare per una foresta autunnale, con i colori del foliage particolarmente adatti a un salone dai toni della terra, oppure una foresta di bambù con il verde come colore predominante, ma anche una vista mare in camera da letto che garantisce un effetto relax o, per gli amanti dei viaggi, lo skyline di Manhattan e la vista sui grattacieli di New York. Diciamo che, oltre al gusto personale, sarebbe opportuno optare per la varietà che fa risaltare i colori delle altre pareti – normalmente questo tipo di carta da parati viene applicato ad un solo lato della stanza, regalando uno sfondo fuori dal comune – e dell’arredamento circostante. Inoltre va considerato anche l’effetto che si vuole ottenere, quindi se l’obiettivo principale è quello di una stanza rilassante, via libera a foreste, panorami, oceani e paesaggi per ritrovare il corretto equilibrio. Lasciarsi avvolgere dalla natura all’interno delle mura domestiche, magari di una casa in città, è una scelta di benessere e comfort che può avere tanti benefici positivi. Se invece si vuole optare per un paesaggio urbano come le grandi metropoli che hanno lasciato il segno durante un viaggio memorabile, l’effetto ottenuto è sicuramente più dinamico e moderno. Qualunque sia la scelta del soggetto, la carta da parati 3D rimane un’opzione unica e non banale che garantisce un tocco di grande personalità.