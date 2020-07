Gli svizzeri si dedicano sempre di più al bricolage e ai piccoli lavori domestici. Qualche volta per necessità, più spesso per una vera e propria passione, come testimoniato anche dai dati delle vendite dei prodotti e degli attrezzi per il fai da te. Secondo una ricerca effettuata da Gfk in collaborazione con BHB (l’associazione tedesca dei produttori di questo tipo di materiale), nel 2019 le vendite dei negozi di settore in terra elvetica hanno toccato quota 3,18 miliardi di euro, con un incremento del 2,8% proprio nel segmento dei beni per la casa. Il dato dimostra che, qualunque sia il lavoro da svolgere – dal riparare un rubinetto che perde all’appendere dei quadri, per arrivare ai piccoli interventi di ristrutturazione –, sono sempre più numerosi gli svizzeri che amano mettersi in gioco in prima persona. E non sono solo uomini, anzi: anche in Svizzera si assiste al trend che ormai coinvolge tutta l’Europa e che vede il 68% delle donne eseguire piccole riparazioni in ambiente domestico.

L’importante, in ogni caso, è non farsi trovare impreparati. E il primo passo per riuscirci è organizzare al meglio la propria cassetta degli attrezzi, dove trovare comodamente tutto ciò che serve. Per quanto riguarda il contenitore, quelli più resistenti sono realizzati in metallo o in materiale plastico. In alternativa, si possono utilizzare anche le borse in tela, che però non garantiscono lo stesso grado di ordine e praticità dei vani di una cassetta. Per quanto riguarda le dimensioni, vanno calibrate in base al numero di attrezzi che si possiedono o che si intende acquistare. Una dotazione minima prevede almeno un trapano (possibilmente a rotazione reversibile e con punte adatta a muratura, ferro e legno), dei cacciaviti con punta piatta e a croce, una pinza, un set di chiavi inglesi e a brugola, un martello, un seghetto, un metro arrotolabile e un assortimento di viti e chiodi. A completare il tutto ci pensano un taglierino, la colla e il nastro biadesivo e, perché no, anche una torcia, adatta a lavorare nel caso in cui si restasse senza elettricità o in zone in ombra.

Poi, naturalmente, a seconda dei lavori da svolgere e delle attività a cui ci si dedica con maggiore attenzione, è possibile specializzarsi in alcuni ambiti, andando ad acquistare strumenti e attrezzi specifici. Tra i consigli, anche quello di munirsi preventivamente di materiale che può sempre tornare utile come fascette elettriche, lampadine e guarnizioni per i rubinetti. Una piccola scorta permetterà di risolvere in pochi minuti tutti i più comuni inconvenienti domestici.

