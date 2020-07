Mettere in ordine la propria dispensa non è importante solo dal punto estetico. È vero che un ambiente pulito e ben organizzato dona agli spazi un aspetto più elegante e raffinato, ma non bisogna nemmeno dimenticare il punto di vista pratico: una credenza ben strutturata permette di conservare il cibo più facilmente, di evitare sprechi e di eliminare l’inutile stress che si prova quando si cerca qualcosa senza trovarlo immediatamente.

Nei piccoli appartamenti, sempre più comuni nelle città, è fondamentale ottimizzare lo spazio. Per questo, conviene investire un po’ di energia alla ricerca di qualche soluzione alternativa per mettere ordine nella dispensa con creatività e fantasia.

Innanzitutto, è bene dotarsi di alcuni barattoli di vetro, molto comodi perché permettono di vedere velocemente cosa contengono senza dover aprire continuamente il coperchio. Questa soluzione è l’ideale per conservare pasta e riso, la cui quantità va controllata sempre prima di fare la spesa per non rischiare di ritrovarsi senza questi importanti alimenti. Se non si possiedono già i barattoli in casa e si desidera acquistarli, meglio prenderli tutti della stessa tipologia, così sarà più facile impilarli e daranno un aspetto ancora più organizzato alla propria credenza.

Se si hanno troppe confezioni di piccola dimensione, una bella idea è riporle tutte all’interno di un grazioso cestino, magari di vimini, così da non dare una errata sensazione di trascuratezza all’ambiente. Per quanto riguarda i liquidi, come olio e aceto, bisogna prestare un’attenzione particolare a scegliere bottiglie ermetiche, che non rilascino la sostanza sulle superfici una volta utilizzati. Anche le spezie, immancabili nelle cucine dei buongustai, devono essere riposte con cura, meglio se in un luogo chiuso, affinché la luce solare non ne alteri il gusto intenso.

I cassetti sono fondamentali per nascondere tutti gli utensili e oggetti che potrebbero creare disordine nei piani della cucina. Attrezzarli con piccoli scompartimenti è utile per ritrovare ciò che occorre velocemente. Tuttavia, non tutti hanno a disposizione molti ripiani nella propria abitazione. Fortunatamente, ci sono alcuni trucchi che possono essere seguiti per sfruttare al meglio anche gli angoli più nascosti. Ad esempio, si possono appendere con dei gancetti i prodotti più leggeri, come zuppe e salse in polvere, nei lati interni delle ante.

Per creare un ambiente più confortevole e moderno, si può installare anche un pannello calamita, al quale far aderire gli oggetti di metallo lasciandoli in vista. Questa soluzione è diventata una vera e propria moda nelle case che intendono seguire il bellissimo stile industriale.

Per organizzare perfettamente la dispensa, è importante avere sempre chiaro cosa manca prima di andare al supermercato. Non possono mancare liste, agende e taccuini in cui appuntare i prodotti terminati o scaduti. Per coinvolgere tutta la famiglia, anche i bambini, si può utilizzare un’elegante lavagna in ardesia, da utilizzare con i gessetti colorati al posto di un tradizionale foglio di carta. In questo modo, anche i più piccoli troveranno divertente prendersi cura della casa e della credenza.

©CdT.ch - Riproduzione riservata