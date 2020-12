Con l’arrivo dei mesi invernali si tende a fare l’errore di dare meno importanza al proprio spazio verde. È fondamentale, invece, preparare in modo corretto il giardino al sopraggiungere del freddo. Per farlo basta seguire alcuni semplici passi.

Prima di tutto bisogna partire dalla potatura, che si può fare solo quando le piante hanno perso tutte le foglie. Quest’azione può essere divisa in potatura di formazione, quando si dà la forma desiderata alla pianta quand’è ancora giovane, e in quella di mantenimento, che mira a riportare il tutto alla forma originale dopo un’eccessiva crescita. Con gli alberi da frutto la prima può essere fatta per agevolarne la produzione, mentre la seconda aiuta a mantenere un certo equilibrio tra funzione vegetativa e funzione riproduttiva, facilitando in questo modo la raccolta dei frutti e massimizzando la ricezione della luce. Si può in questa fase procedere anche con la pulizia di aiuole e cespugli in modo da togliere tutte le parti morte.