Innocue per la salute dell’uomo, la loro caratteristica – particolarmente sgradevole – è quella di emettere una sostanza maleodorante che viene rilasciata quando l’insetto si sente minacciato o infastidito. Le cimici sono decisamente più dannose per le coltivazioni ortive; per nutrirsi, infatti, pungono foglie e frutti arrivando a provocare o il disseccamento o le necrosi localizzate.

Per essere sicuri di non avere cimici in casa, in realtà basterebbe montare le zanzariere. E se si vuole essere certi di allontanarle in maniera definitiva anche dalla rete, basta strofinare un po’ di ammorbidente naturale. In questo modo le cimici saranno costrette a trovare per forza un altro posto dove ripararsi dal freddo.