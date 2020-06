Chi ha la fortuna di possedere una vasca da bagno spaziosa, dove potersi rilassare quando il tempo permette qualcosa di più di una rapida doccia, sa anche che per mantenerla perfetta sono necessari impegno e dedizione. Nonostante venga pulita spesso, lo sporco e le incrostazioni possono annidarsi comunque, specialmente negli angoli e nei punti meno visibili e più difficilmente raggiungibili. A maggior ragione, se non se ne prende cura di frequente è probabile che il rivestimento della vasca ingiallisca, perdendo la sua naturale lucentezza.

In questo caso non bisogna comunque disperare, perché anche una vasca apparentemente compromessa può essere nuovamente tirata a lucido. Bisogna però fare attenzione al tipo di prodotto da utilizzare e tenere presente che non tutti quelli di cui si è in possesso sono compatibili con il materiale della vasca. La candeggina, ad esempio, si rivela spesso eccessivamente aggressiva e rischia di rovinare la superficie. Meglio scegliere una miscela di prodotti naturali, così da non danneggiare la resina.

Un’accurata pulizia della vasca avviene in diverse fasi e con soluzioni differenti: all’inizio occorre creare un composto con un comune detersivo per piatti, aceto di mele (o di vino) e bicarbonato. Ne verrà fuori una miscela abbastanza densa, che dovrà essere applicata in modo uniforme con un pennellino dalle setole piatte e lasciata in posa per circa 10 minuti. Dopodiché, servirà risciacquare abbondantemente con acqua calda. Questa procedura serve a rimuovere lo sporco – anche quello accumulato da più tempo – mentre per sbiancare la vasca da bagno è necessario un altro passaggio.

Gli ingredienti, questa volta, sono sale e circa un bicchiere e mezzo di olio di trementina. Il procedimento di applicazione è uguale al precedente, sia per modalità che per tempi. Con uno step in più: dopo il risciacquo, si dovrà rimuovere la patina rimasta utilizzando una spugna. Si tratta di un’azione determinante, che restituirà alla vasca da bagno la brillantezza di una volta.

Infine, se è il calcare la causa principale delle macchie presenti nella vasca – o nel piatto doccia – si può optare per una semplice miscela di acqua e aceto da lasciare agire per qualche ora oppure cospargere la macchia con del bicarbonato e lasciarlo agire per 20 minuti, per poi pulire con un panno in micro-fibra e risciacquare.

