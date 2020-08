C’è chi la odia, perché il getto diretto delle bocchette può causare bronchiti, torcicollo, otiti, mal di testa e dolori alla schiena, e c’è invece chi la ama, perché altrimenti non potrebbe resistere d’estate. Stiamo parlando dell’aria condizionata, croce e delizia delle stagioni afose. L’installazione di impianti di aria condizionata è in aumento in tutto il mondo, anche se in Europa c’è una minore propensione all’utilizzo rispetto ad Usa, Australia e nazioni asiatiche. Il nostro Paese è quello con meno condizionatori installati ad oggi in Europa, ma vedrà un’impennata del 50% nei prossimi 20 anni, fino a raggiungere il 15% delle famiglie, secondo uno studio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia condotto l’anno scorso. Per fortuna è possibile resistere alla calura estiva anche senza aria condizionata, a condizione di utilizzare alcuni accorgimenti.

Prima di vedere quali sono i comportamenti di tutti i giorni che aiutano a stare al fresco anche senza aria condizionata, è utile soffermarsi sugli interventi strutturali che rendono la casa più resistente al caldo. Quando si compra o ristruttura un’abitazione, sarebbe opportuno intervenire sulla coibentazione, in particolare isolando le superfici più esposte ai raggi solari come solaio o sottotetto. Sui terrazzi si possono installare delle tende o un ombrellone da balcone, per avere un avamposto ombreggiato ed evitare che il sole batta direttamente sulle finestre di casa. All’interno degli infissi è consigliabile montare delle tende: quelle bianche aiutano anche a riflettere i raggi solari.

Per evitare che la casa si scaldi eccessivamente è cruciale abbassare le tapparelle e chiudere le persiane nelle ore più calde del giorno. Al contrario, è opportuno spalancare le finestre nelle prime ore del giorno e alla sera/notte, quando il caldo dà tregua. È meglio concentrare nelle ore più fresche anche quelle attività che generano condensa e vapore, come fare il bucato o la doccia. Bisognerebbe provare, invece, a non utilizzare del tutto elettrodomestici come phon, forno, luci intense, asciugatrice. In generale, vanno comunque sempre spenti tutti gli elettrodomestici che non sono in uso: oltre a consumare energia, contribuiscono a riscaldare l’ambiente. Nonostante in estate si sia più portati a mangiare frutta e verdura fresca, ci si può impegnare a limitare all’essenziale l’utilizzo dei fornelli, e puntare su cibi che non necessitano di cottura e che siano ricchi d’acqua.

