Probabilmente nell’ultimo periodo avrai sentito spesso parlare di proprietà off market. Una proprietà off-market è una proprietà che è in fase di vendita, o è già stata venduta, senza alcuna promozione o divulgazione al pubblico.

Sembra esserci un po’ di confusione sul fatto che possano rivelarsi o meno un buon affare, ecco perché vorremo chiarire meglio i loro vantaggi.

1. Le offerte immobiliari fuori mercato possono essere mantenute private, se lo si desidera

2. I proprietari e gli acquirenti hanno un vantaggio competitivo

Escludendo gli annunci pubblici, le trattative di questi oggetti si concentrano su un numero ristretto di effettivi interessati.

Essendoci meno concorrenza, è improbabile che si verifichino guerre al rialzo e dunque è più facile per gli investitori, che sono soliti utilizzare questa strategia, acquistare a un buon prezzo.

3. Più tempo a disposizione per la due diligence

Nelle offerte per oggetti off-market, la concorrenza è ridotta e la proprietà potrebbe richiedere più tempo per essere venduta. Questo garantisce ai potenziali acquirenti il tempo necessario per fare una corretta due diligence prima di fare un’offerta.

4. Trattative più flessibili

Non essendoci pressioni in termini di tempo, è possibile stipulare contratti che non sarebbero mai possibili sul mercato aperto. Entrambe le parti possono essere molto più rilassate e ragionevoli al tavolo delle trattative.

5. Transazioni più scorrevoli

Nelle transazioni immobiliari fuori mercato, i venditori di immobili hanno spesso a che fare con uno o pochi acquirenti.

6. Le proprietà fuori mercato offrono opportunità uniche

Le quotazioni fuori mercato possono derivare da circostanze sfortunate che il venditore si trova ad affrontare. Il proprietario di casa può trovarsi in difficoltà, desideroso di uscire dalla proprietà in modo tranquillo e veloce.

A questo proposito, segnaliamo che alcune offerte fuori mercato sono spesso gestite da persone con poca esperienza e per questo invitiamo sia i proprietari che gli acquirenti a fare molta attenzione e a rivolgersi esclusivamente a professionisti. La carenza di professionalità potrebbe portare alla definizione di prezzi inadeguati rispetto ai valori di mercato del momento, o al rischio di incorrere in una gestione incauta delle trattative.

Qualora siate interessati ad aggiungere alcune nuove proprietà di investimento fuori mercato al vostro portafoglio, vi invitiamo a contattarci per visionare il nostro portfolio di oggetti off-market.

Per ulteriori informazioni contattare direttamente Pascal Brülhart – pascal@bruelhart-partners.ch – Tel: +41 91 606 63 60



