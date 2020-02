Muoversi comodamente ai fornelli – o quando è il momento di pulire e riordinare – è essenziale per sentirsi a proprio agio in cucina e poter così dare libero sfogo al proprio istinto da chef. Ciò non è facile se si deve fare i conti con spazi ridotti e ambienti angusti. Per uscire dall’impasse è fondamentale capire come disporre al meglio elettrodomestici, mobili e accessori.

Il concetto chiave è ottimizzare lo spazio: nicchie e rientranze non possono essere lasciate a prendere polvere, ma devono essere sfruttate per contenere oggetti. Allo stesso modo devono essere utilizzate anche le intercapedini che si possono creare, ad esempio, tra frigorifero e muro o tra frigorifero e credenza: una sottile dispensa su ruote può essere l’ideale e far risparmiare centimetri dentro ai pensili e sui ripiani, evitando inoltre l’effetto sovraffollamento.

Un alleato chiave lo si può trovare nelle pareti: le mensole sono la soluzione ideale per conservare tanti accessori, soprattutto se si riesce a creare un impatto visuale gradevole, in modo che la piccola cucina diventi anche bella.

Su una delle superfici verticali si può anche posizionare un pannello forato; ganci e appendini aiutano ad organizzare molti utensili, fanno risparmiare spazio con stile e permettono di avere portata di mano gli attrezzi che si usano più spesso. Un’altra soluzione è quella di usare barre magnetiche: si avranno i coltelli sempre a disposizione, senza che occupino posto sul bancone.

Un capitolo a parte, se si sta cercando di capire come salvare spazio in una cucina piccola, va dedicato ai contenitori. Sbarazzarsi di scatole e confezioni, sostituendole con grandi ed eleganti vasi di vetro, permetterà di non dover sacrificare spazio per inutili packaging. Si può inoltre optare per stoviglie e contenitori impilabili. In questo modo, nei centimetri prima occupati da una pentola sarà ora possibile riporre quattro o cinque confezioni diverse, dalla più grande alla più piccola.

Per salvare spazio in cucina serve anche un po’ di creatività. Largo quindi a piani estraibili dove appoggiarsi quando si fa colazione o si cucina qualcosa, ma anche a cassetti ad angolo per sfruttare ogni spanna del mobile.

Certamente, evitare di accumulare utensili e accessori inutili aiuterà molto. Avere tre cavatappi, due frullini o tre apriscatole toglierà centimetri preziosi ad altri utensili, creando caos in cassetti e mensole. Viva, quindi, la sobrietà.