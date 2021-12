Fascino intramontabile, eleganza, grande versatilità: stiamo parlando del velluto, un classico che riesce sempre a rinnovarsi e, grazie alle sue caratteristiche uniche, si adatta a ogni ambiente e stile di arredamento. I tessuti delle tende da interni sono alleati preziosi in grado di rivisitare il look della propria abitazione in modo semplice e funzionale. Quelli in velluto, ad esempio, donano un tocco ricercato e sofisticato a ogni angolo della casa, anche al di fuori del soggiorno e della camera da letto.



Le tende in velluto rappresentano una scelta di prim’ordine nell’arredamento di una casa grazie alle qualità che contraddistinguono questo tessuto rispetto ad altri materiali. Una delle caratteristiche più apprezzate di questi modelli è la loro capacità di oscurare completamente la luce naturale; proprio per questo motivo diventano spesso seconde tende da accompagnare ad altre in tessuti leggeri e filtranti, come il raso, il lino o i cotoni molto leggeri. La sovrapposizione tessile che si viene a generare, oltre a essere funzionale nella gestione della luminosità, dà vita a un interessante gioco decorativo. Altri punti di forza del velluto derivano dalla trama pesante del materiale: non solo non si formano facilmente le pieghe, ma il tessuto dà vita a geometrie molto precise, come quelle delle tende con guide o anche a bastone, che diventano motivi ornamentali e di decoro capaci di valorizzare al meglio ogni stanza.



Grazie alla forte personalità del velluto, le tende risultano essere un elemento d’arredo innovativo per diverse situazioni. Oltre a oscurare una finestra, questi modelli diventano un mezzo funzionale in grado di dividere e organizzare in modo pratico gli ambienti domestici: dagli spazi che vengono isolati grazie a tendaggi guidati da binari, creando con un semplice gesto delle zone separate, alle stanze per gli ospiti e all’area pranzo. La bellezza del tessuto diventa ancora più evidente quando si vuole coprire un’ampia sezione di parete, come una libreria o una scaffalatura a muro. Un’altra testimonianza della versatilità di questo materiale tessile è visibile nella vasta gamma di colori: se da una parte si trovano esempi molto tradizionali, come il verde bottiglia e il rosso smeraldo, dall’altra si può optare per le tonalità pastello, le sfumature che vanno dal grigio chiarissimo fino al crema, così attuali ai giorni nostri e ideali per rendere ancora più luminoso l’ambiente.