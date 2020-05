L’estate pian piano sta facendo capolino all’orizzonte. Le giornate che si allungano e le temperature più alte fanno venire voglia di fresco, quando si sta tra le mura domestiche. Tinteggiare gli ambienti con colori freddi non sostituirà certo un buon condizionatore, ma può aiutare, almeno a livello psicologico. Queste tonalità, che piacciono molto ai patiti delle ultime tendenze, rappresentano la soluzione ideale per le abitazioni molto luminose. Dal blu al verde, passando attraverso l’indaco e il violetto, le alternative sono tantissime.

Tra i pregi dei colori freddi c’è la loro capacità di trasmettere serenità e sensazioni positive. Per questo sono particolarmente indicati per le aree della casa dove il relax è la componente principale, come la camera da letto. Questo ovviamente non ne preclude l’utilizzo anche in altre stanze: basta avere un po’ di fantasia.

Per quanto riguarda proprio la camera da letto, nella scelta della tinteggiatura ci si può ispirare ai dettami della cromoterapia. Via libera quindi a un colore freddo, ma senza che questo faccia sembrare il locale troppo opprimente. La scelta ideale è quindi un azzurro chiaro, o al massimo un viola nella tonalità lavanda. L’obiettivo deve essere quello di far riposare gli occhi e la mente.

Un altro angolo della casa in cui i colori freddi riescono a rendere al massimo è lo studio. Qui molte persone scelgono di tinteggiare i muri con il violetto, che ha la capacità di favorire la concentrazione. Nulla di meglio per una stanza dedicata sia al lavoro, soprattutto da chi opera in regime di smart working, che al relax.

Una tendenza sempre più diffusa consiste nel pitturare la cucina di verde, soprattutto nelle sfumature più chiare. Questa tinta ha la funzione di richiamare la natura e le sensazioni di pace e serenità che questa trasmette. Proprio quello che serve all’interno di un locale in cui si trascorre sempre più tempo insieme alla propria famiglia.

In generale, quindi, i colori freddi si adattano molto bene a qualsiasi ambiente domestico. L’unico aspetto a cui è preferibile fare attenzione è l’orientamento delle stanze: i toni scuri trovano il loro habitat naturale negli spazi rivolti a sud o a ovest, che ricevono la maggiore quantità di luce e di calore durante le giornate estive.

