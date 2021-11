Arredare un bagno di ridotte dimensioni è un vero e proprio gioco di incastri: per sfruttare al massimo i pochi metri quadrati a disposizione è necessaria un’attenta progettazione senza lasciare nulla al caso. In generale, sono valide alcune regole come optare per un vaso e un bidet piccoli, meglio se sospesi, rispettando comunque le distanze minime tra i diversi elementi. In generale, per rendere il bagno un luogo accogliente e funzionale bisogna evitare di compiere alcuni errori. Iniziamo dai colori: meglio non rivestire le pareti con piastrelle o smalti dalle tonalità scure. Il verde petrolio e il grigio rischiano di incupire una stanza già di per sé piccola. Per la stessa ragione, è consigliabile evitare di dipingere il soffitto con colori scuri, per non farlo sembrare più basso. Via libera invece a ceramiche bianche, panna o con nuance pastello, ma anche a mattonelle che creano decori geometrici raffinati. Promosse le pietre chiare o il gres con poche venature. Sono poi ideali i rivestimenti che generano continuità tra pavimento e muro, come la resina, adatta per rivestire la doccia.