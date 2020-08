Si nascondono ovunque, a nostra insaputa, nei luoghi più insospettabili: sugli interruttori per accendere la luce, sul piano di lavoro in cucina, sulle maniglie delle porte. Sono germi e batteri, «invasori» invisibili che possono minacciare la nostra salute, anche all’interno dello spazio domestico. Questi microrganismi non solo sfuggono allo sguardo, ma sono anche davvero numerosi: nella polvere di casa si contano circa 9mila specie di funghi e batteri. È quanto emerso nella ricerca «The Wild Life of Our Homes» dell’università del Colorado-Boulder.

L’indagine, più nel dettaglio, ha preso in analisi i campioni di polvere inviati da 1.200 famiglie negli Stati Uniti, prelevati dagli angoli solitamente meno puliti nella propria abitazione. Le specie di funghi identificate sono 2mila e vengono portate dentro casa tramite scarpe e abiti.

Quelle di batteri sono invece 7mila, strettamente legate al proprio corpo: basti pensare che una casa abitata solo da donne presenta microrganismi differenti rispetto ai nuclei famigliari maschili. Inoltre il «contagio» tra persone cresce se il contatto fisico è frequente, come accade in una coppia. Secondo un altro studio, quando una famiglia si trasferisce in una nuova abitazione, in un giorno l’habitat batterico diventa identico a quello della casa precedente.

Allo stesso modo influisce la presenza o meno di animali domestici, soprattutto se questi sono liberi di uscire all’aperto, dove si trovano batteri tipicamente presenti sulle piante oppure per terra.

Non bisogna però allarmarsi in modo eccessivo: nella maggior parte dei casi i microrganismi domestici sono innocui e non comportano conseguenze per la nostra salute. Tuttavia sporcizia e scarsa igiene possono favorire lo sviluppo di germi che possono mettere alla prova il nostro sistema immunitario. Per questo motivo, anche in seguito allo stato di emergenza di Covid-19, occorre prestare particolare attenzione alla proprie abitudini.

Contro germi e batteri è fondamentale lavarsi con cura le mani, essendo il veicolo principale di contagio. Ciò va fatto soprattutto prima di mangiare e di cucinare; e dopo aver lavato cucina e bagno, aver usato i servizi igienici o essere stato a contatto con i propri animali. Bastano 60 secondi con acqua e sapone per contrastare l’azione dei microrganismi.

È poi importante areare spesso gli ambienti – si raccomanda di eseguire questa operazione almeno una volta al giorno – e di cambiare frequentemente la propria biancheria intima, lavandola a temperature medio-alte.

