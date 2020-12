Mai come quest’anno si sente la necessità di vivere appieno l’atmosfera del Natale, lasciandosi immergere in quella sensazione di benessere, calore e affetto che questa data richiama in maniera naturale. Nonostante la complessità del momento, darsi da fare per abbellire la propria casa e darle un tocco di festa aiuta a vivere questo periodo con uno spirito diverso, mettendo da parte preoccupazioni e tensioni.

Decorare casa diventa così un momento piacevole da condividere con chi si ama, mettendo in campo creatività e gusto artistico. Per un lavoro coi fiocchi prestare attenzione ai colori è fondamentale. Come orientarsi? È presto detto, basta lasciarsi guidare dalla tradizione, strizzando l’occhio alle nuove tendenze.

Tra le tonalità in assoluto più amate rientra il rosso, per eccellenza il colore del Natale, perfetto all’interno di ogni contesto. Emblema della solennità e della festa, si adatta in particolare all’interno delle abitazioni dallo stile più classico: sta benissimo assieme all’oro, all’argento e al bianco, sfumature legate da sempre a questo periodo dell’anno.

Grazie al loro effetto elegante e chic riscuotono sempre un notevole successo anche l’oro e l’argento, da accostare, ad esempio, al blu, al celeste o al rosa per creare una resa cromatica davvero suggestiva. Questi toni sono l’ideale per rendere particolare un albero di Natale dall’impostazione raffinata o per arricchire con stile una tavola imbandita. Vale la pena, poi, acquistare oggetti di queste tonalità che, con le loro sfumature metalliche, rendono l’ambiente domestico più caldo e accogliente.

Un altro dei colori che vanno per la maggiore è il verde. Oltre ad essere considerato il tono della speranza, piace moltissimo anche nel periodo natalizio. Chic e d’effetto se abbinato, ad esempio, al bianco o al rosso, rivela tutte le sue potenzialità se accostato anche al sughero e al legno: quello che ne deriva è un effetto gradevolissimo alla vista.

Tonalità della neve, che spesso accompagna il periodo natalizio, il bianco è il simbolo d’eccellenza della purezza e del candore. A scegliere questo colore sono soprattutto coloro che vivono all’interno di un’abitazione dallo stile contemporaneo. Bellissime, ad esempio, le palline di cristallo e i rami di legno innevati: regalano alla casa un aspetto meraviglioso. Si tratta, dunque, del colore ideale per chi predilige i decori puliti e delicati.

Ad arricchire il tutto, poi, non possono mancare file di luci, il tocco in più per impreziosire ulteriormente la propria abitazione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata