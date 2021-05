I cataloghi di arredamento anni Cinquanta o Sessanta ne erano pieni: i classici carrelli da aperitivo sono tornati. Certo, le forme sono più attuali, i materiali più moderni e il design più versatile. La funzione, però, rimane sempre quella, ovvero essere un valido aiuto per le serate in compagnia o dare un tocco di eleganza all’ambiente circostante. Da quando il vintage è di moda, il carrello retrò ha smesso di essere un mero ricordo di un passato ormai lontano ed è tornato a essere protagonista nei salotti. In molti ne hanno rispolverati alcuni esemplari chiusi in cantina da ormai troppi anni, mentre altri hanno scelto dei veri e propri pezzi di design dalle linee pulite, per assicurare un grande impatto visivo.



Anche la pandemia da Covid-19 potrebbe aver accelerato il ritorno di fiamma di un pezzo d’arredamento che sembrava confinato a un obsoleto immaginario hollywoodiano. A causa della precaria situazione sanitaria e dei diversi lockdown che si sono susseguiti nell’ultimo anno, infatti, molti si sono trovati a passare più tempo in casa. Così, senza la possibilità di gustare un aperitivo seduti ai tavoli di un locale, si è riscoperto il piacere del fai-da-te. I carrelli si sono rivelati degli ottimi alleati nelle serate casalinghe e, accanto a una bottiglia di buon vino, hanno ospitato anche qualche tagliere di salumi e formaggi da servire ai propri familiari direttamente in salotto. In un periodo tanto buio, molte persone hanno trovato rilassante spezzare la routine improvvisandosi barman o chef. Una sorta di evasione dal presente per rifugiarsi nella spensieratezza del passato che, in questo caso, ha forme vintage e Art Déco.



Se le caratteristiche di punta del carrello da bar sono senza dubbio praticità e organizzazione impeccabile, non per questo bisogna trascurare l’estetica. Complice qualche bottiglia particolarmente decorativa posizionata sapientemente sulla sua superficie, il carrello può diventare il protagonista indiscusso di qualche scatto social, a testimonianza di una serata di festa al sicuro nelle proprie case. Se il salotto è mini, non c’è da preoccuparsi: un simile complemento d’arredo può essere il giusto compromesso per sfruttare al meglio uno spazio ristretto. Le infinite possibilità di movimento del carrello e le sue dimensioni ridotte lo rendono perfetto per infilarsi in ogni angolo della casa senza creare ingombro.