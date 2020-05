La cucina è il cuore pulsante della casa: si tratta infatti dello spazio in cui, tra una chiacchiera e l’altra, si preparano i pasti, ci si rilassa dopo una giornata di lavoro e si ricevono le persone più care. Qui si trascorre buona parte del tempo passato tra le mura domestiche e, proprio per questo, è importante che sia un ambiente esteticamente gradevole e funzionale al tempo stesso.

Molto apprezzata in questi ultimi anni è la cucina con isola, un format moderno che prevede un grande bancone indipendente in abbinamento con il resto dei pensili. Una formula versatile e dinamica, perfetta per le abitazioni che strizzano l’occhio alle tendenze, che si configura come un’opzione da non sottovalutare nel momento in cui ci si trova a progettare o a ristrutturare l’ambiente dedicato alla convivialità.

Uno dei plus della cucina con isola è senza dubbio lo spazio in più che assicura a chi la sceglie, un vantaggio che piace soprattutto a chi si diverte a sperimentare ai fornelli. Il bancone centrale può infatti essere utilizzato sia per la preparazione dei pasti che per la cottura, nel momento in cui si decide di installare un apposito piano dedicato a questa funzionalità.

In più, i mobili sottostanti all’isola si rivelano ideali nell’accogliere pentole, stoviglie o bicchieri, incrementando così la possibilità di tenere ogni cosa ben in ordine. Un’alternativa che rende particolarmente amata la cucina con isola è anche il fatto che si presta ad ospitare un grande lavandino, o, altrimenti, la lavastoviglie. Grazie alla sua estrema versatilità, il bancone indipendente ha tutte le caratteristiche per diventare il centro focale dell’ambiente.

La cucina con isola piace molto anche perché può diventare uno spazio informale in cui consumare i pasti, purché sia corredato da qualche sgabello. Un angolo disinvolto e confortevole, in cui sorseggiare un aperitivo in attesa che la cena sia pronta o in cui fare colazione al mattino. Questa soluzione permette inoltre di mantenere la cucina più pulita, evitando che fastidiosi schizzi si depositino sui muri: la sua posizione centrale fa sì che si sporchi solamente il piano, molto facile da igienizzare.

Optare per una cucina con isola significa però tenere in considerazione anche alcuni fattori. È importante infatti abbinare a questa soluzione un buon sistema di aspirazione, una cappa che permetta di assorbire i cattivi odori evitando che si diffondano nel resto della casa. Attenzione anche alla questione tubature, scarichi e allacciamenti della luce: per evitare di incappare in problematiche tecniche, meglio affidarsi al parere di un professionista del settore.

©CdT.ch - Riproduzione riservata