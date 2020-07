Singolo, a due ante o un’intera cabina. Qualunque sia lo spazio scelto per il guardaroba della camera da letto, è importante adattarlo allo stile della casa e alle proprie esigenze abitative. Sono diversi i parametri da tenere in considerazione: dalla forma e dalla dimensione della stanza alla posizione di porte e finestre, per evitare di ostacolare il passaggio. Il rischio, infatti, è quello di trovarsi con una stanza poco funzionale, cupa o troppo piena, impattando anche sull’estetica.

Se si dispone di una camera da letto piccola, l’ideale sarebbe posizionare l’armadio a lato del letto o dietro la porta, recuperando al meglio lo spazio a disposizione. In questi casi, è consigliabile evitare di appesantire l’ambiente con strutture imponenti. Meglio poi scegliere ante chiare o in vetro acidato che, riflettendo l’immagine, «allargano» otticamente lo spazio.

In ambienti con superficie oltre i 20 metri quadri, al posto del tradizionale guardaroba si può realizzare una cabina: lo spazio perfetto per chi non ama l’armadio a vista e desidera un ambiente più raccolto e intimo. Per dare vita a una soluzione ad hoc in fase di ristrutturazione l’ideale è utilizzare il cartongesso, un materiale che oltre a essere economico è totalmente personalizzabile.

Anche l’apertura dell’armadio è un aspetto da non sottovalutare. Le ante rappresentano un elemento di design che contribuisce all’estetica dell’arredo. Quelle a battente presentano vantaggi e svantaggi: le maniglie possono essere impreziosite, diventando veri e propri elementi di decoro. Una volta aperte, però, creano ulteriore ingombro; sono da evitare, quindi, in stanze strette e di piccole dimensioni, preferendo quelle scorrevoli. Il loro meccanismo è però più delicato e richiede maggiore attenzione. Tra le soluzioni più moderne c’è l’armadio a vista che elimina totalmente l’ingombro delle ante, rendendo più agevole la scelta dell’abito.

Tra gli elementi utili a corredo dell’armadio c’è lo specchio, che può essere inserito al suo interno o posizionato all’esterno lungo l’anta. Se si opta per la soluzione interna, meglio applicare anche una luce, come una striscia led, che rende la visuale più chiara e le operazioni quotidiane più semplici. Se si è amanti della tecnologia, un’idea è quella di collocare un armadio frontale al letto e di lasciare libero un pannello per sistemare in modo pratico e funzionale il televisore.

