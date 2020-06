L’interior design (architettura d’interni) è uno dei mondi che da sempre affascina chi ama la casa: elaborazione di spazi, idee funzionali che rendono perfette le stanze, oggetti d’arredo che completano e impreziosiscono uno stile. Negli anni passati gli arredatori hanno dato una grande rilevanza al concetto di minimalismo, prediligendo ambienti tendenzialmente sterili ed essenziali; la tendenza attuale invece si focalizza sul creare luoghi molto confortevoli pensati per il relax. Ecco che nella casa si vedono comparire poltrone e ampie sedute, divani dalle proporzioni maxi, colori caldi e accesi.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO! (di Daniela Caimi – Stanze D’Autore)

I mobili diventano adattabili, le librerie si trasformano in ampi divisori perfetti per i libri ma anche per far passare la luce. Soluzioni che ingannano l’occhio e che ingrandiscono gli spazi. Le linee rimangono semplici e geometriche e gli elementi sospesi donano un’atmosfera sofisticata e lussuosa. Via libera agli open space dove la cucina, che spesso dialoga con la sala seppur camuffata da pannelli a scomparsa, diventa il vero cuore della casa, della famiglia, delle serate con gli amici; un luogo dove la domotica e la tecnologia rendono piacevole e moderna l’arte del cucinare.

Il vintage e il classico si ripropongono in chiave rivisitata e meno «pesante» dove anche colori come l’oro diventano un leitmotiv interessante, pure in ambienti insoliti come il bagno.

C’è un grande ritorno dei dettagli retrò che in un mix tra passato e modernità creano un’equilibrata dissonanza negli stili. Il vintage e il classico si ripropongono in chiave rivisitata e meno «pesante» dove anche colori come l’oro diventano un leitmotiv interessante, pure in ambienti insoliti come il bagno. L’antico che incontra il contemporaneo, per una sperimentazione dal carattere forte. Per la pavimentazione si uniscono materiali diversi, prediligendo quelli naturali e mescolati in modo magistrale per spazi personalizzati al massimo; le piastrelle decorate con motivi geometrici ricordano la tradizione del mosaico che, insieme a parti create con maxi lastre, fondono due stili apparentemente lontani per contesti molto singolari.

Il cliente oggi è sempre più esigente, vede nell’investimento e nella scelta di uno studio di progettazione anche un mezzo per creare uno spazio che non deve stancare negli anni

Si riscopre anche il valore dell’artigianalità, del fatto su misura, della creazione che parte dalla scelta dei materiali. Pezzi di manifattura pregiata pensati per durare nel tempo, per una concezione di casa dove anche l’arredamento si arricchisce e impregna di ricordi e storia.

Il cliente oggi è sempre più esigente, vede nell’investimento e nella scelta di uno studio di progettazione anche un mezzo per creare uno spazio che non deve stancare negli anni. Ci si rivolge a professionisti che non solo progettano gli spazi ma che, cosa importante, sempre più spesso, seguono anche la direzione dei lavori e la manodopera necessaria alla ristrutturazione.

In fatto di colori c’è una riscoperta delle nuance accese e, ad esempio, il blu cobalto è grande protagonista su pareti, tappezzeria, divani e complementi.

Anche l’illuminazione diventa un’importante forma d’arte: lampadari dalle forme inusuali, punti luce che permettono di trasformare gli ambienti, fino a idee che arricchiscono zone di passaggio come le scale o le entrate.

©CdT.ch - Riproduzione riservata