Prendere ispirazione dai colori dell’autunno per dare un tocco nuovo alla casa. Le tonalità della natura durante questo periodo dell’anno sono romantiche e condite da un pizzico di malinconia: il giallo, il rosso, l’ocra, i marroni della terra, il verde maturo che lascia presagire l’inverno alle porte. Queste cromie naturali sono perfette come palette per arredare casa e, tra i grandi ritorni, non può non essere menzionato quello del color senape. Si tratta di una tinta calda ed energica, che affonda le sue radici nell’interior design degli anni ’70 e che richiama l’arredamento vintage, riportando alla mente i motivi geometrici che tanto bene gli si accostano.



Nelle palette di Pantone - vera autorità in fatto di cromie - il color senape è declinato nelle versioni Spicy Mustard e Honey Gold: tornato in auge a braccetto con il modernariato, si adatta bene sia sulle pareti sia sugli arredi. La parola d’ordine per quanto riguarda gli ambienti è non esagerare. L’indicazione è di non eccedere con questo colore perché potrebbe diventare predominante. Il consiglio, per le pareti del soggiorno, è di scegliere uno o due colori, magari vicini, da smorzare poi con altre tonalità: la combinazione meno aggressiva prevede una palette di colori neutri con bianco, beige, rosa nude e grigio polvere, ma se si sceglie di azzardare un abbinamento con dei blu polverosi, il risultato è un ambiente originale e di grande personalità. Il richiamo, in termini di complementi d’arredo, è chiaramente alle atmosfere autunnali, quindi largo a divani di pelle, colori terrosi, materiali naturali come il cotone grezzo o la lana poco lavorata. Il senape si adatta particolarmente bene anche agli stili geometrici, agli arredi in vetro e all’ottone lavorato.



La collocazione migliore di questa tonalità? Nella zona giorno, grazie alla sua brillantezza e all’impatto energizzante che sa dare. Rischia invece di essere una scelta azzardata in camera da letto o in quella dei bambini se usata come tinta per le pareti, mentre dona un tocco di luce e di sofisticato romanticismo se utilizzato negli accessori. Anche il questo caso, gli abbinamenti più riusciti sono quelli con gli arredi in legno naturale. Discorso a parte merita la cucina: se lo styling generale di questo ambiente è vintage, allora il color senape si rivela un valido alleato. Anche in questo caso, il consiglio è quello di giocare con gli accessori, come ad esempio paraschizzi e sedie, anziché una parete, per poi arricchire il tutto con una credenza antica in legno marrone scuro e pensili in ottone. Il risultato? Un tuffo nel passato, nelle cucine di un tempo, che ritornano oggi protagoniste di uno stile unico che non passa mai di moda.