La qualità di vita di un quartiere è determinante e risulta un elemento preponderante nel momento in cui si è alla ricerca di una nuova abitazione. La qualità di vita di un quartiere è un concetto che riunisce una serie di fattori che determinano il benessere della popolazione. La medesima non è solamente determinata dalle infrastrutture presenti ma bensì anche dall’attrattività della città, dalle possibilità di mobilità con il relativo servizio dei mezzi pubblici, dall’ambiente e da ulteriori molteplici caratteristiche del luogo. Le città che risultano più attrattive aumentano il potenziale interesse degli investitori e di riflesso aumentano la qualità di vita.



A livello statistico ci basiamo sui dati, rilevati al 2019 e aggiornati nel 2021, ripresi da admin.ch, i quali presentano gli indicatori della qualità di vita delle nove città Svizzere più grandi ovvero, Berna, Lucerna, Zurigo, Winterthur, San Gallo, Basilea, Losanna, Ginevra ed infine Lugano. Reddito e lavoro: il tasso di attività (misura di partecipazione delle persone nel mondo lavorativo) il quale varia tra circa il 70% e l’85% (statistica comprendente uomini e donne tra i 15 e i 64 anni). Situazione abitativa: dall’indicatore inerente la superficie abitativa media per persona si può rilevare che gli agglomerati dispongono di una superficie maggiore rispetto alla città di nucleo. Salute: analizzando il numero di medici praticanti ogni 1.000 abitanti si evince che, se nelle statistiche sopra avevamo dei dati pressoché congruenti per le nove città, nel settore in oggetto si rileva un numero più elevato di medici praticanti nelle città di nucleo rispetto a quelli presenti negli agglomerati. Si rileva che la città di Berna presenta un numero di medici praticanti superiore alle altre città prese in considerazione.



Ci sono molti altri fattori che determinano la qualità di vita di un quartiere come il livello di formazione della popolazione, la qualità dell’ambiente, la sicurezza personale, l’impegno civico, la conciliabilità tra lavoro e vita privata, la mobilità, la cultura, le infrastrutture e i servizi. Per quanto riguarda il Canton Ticino, rileviamo che Lugano presenta alcuni fattori che possono penalizzare la città come il tasso di attività oppure la carenza dei medici, ma a suo favore Lugano offre moltissime possibilità per quanto concerne la cultura generale, la qualità dell’ambiente e tante altre particolarità per cui la città risulta essere apprezzata. In generale si può affermare che la città di Lugano, nel suo piccolo, è ben posizionata a livello nazionale.