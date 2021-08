Per ricreare un’atmosfera magica e sognante non c’è niente di meglio che giocare con l’intensità della luce che contribuisce a dare carattere a una stanza. La camera da letto, poi, è un luogo in cui diversi tipi di illuminazione giocano un ruolo importantissimo per mantenere l’ambiente rilassato ma anche funzionale. Esistono diverse soluzioni innovative e di design per illuminare la propria camera da letto senza incorrere nel cliché della lampada da tavolo o dell’abat-jour al lato del letto. Uno dei modi per rimescolare le carte quando si tratta di illuminazione è utilizzare lampade che attirino lo sguardo verso il punto luce: è il caso della lampada a sospensione.



Si tratta di lampade la cui base è ancorata direttamente al soffitto, una soluzione che siamo abituati a vedere maggiormente in sala da pranzo, in soggiorno o in cucina, con punti luce fluttuanti sopra a un bancone o a un’isola. Queste lampade dal profilo verticale donano un’aura elegante e sofisticata a qualsiasi ambiente, assicurando un tocco decorativo e contemporaneo. La camera da letto non è un’eccezione: le lampade a sospensione trovano perfettamente posto nello spazio più tranquillo della casa. Il più delle volte, si consiglia di installarle esattamente sopra i comodini che affiancano la testiera del letto, in sostituzione delle più classiche lampade con base poggiata sul tavolino stesso. Tradizionalmente, lo spazio di fianco al guanciale è occupato da punti luce utili per portare a termine con successo un’avvincente lettura serale. Utilizzare lampade che non poggino sul comodino ma che rimangano in sospensione garantisce lo stesso livello di comfort con il vantaggio di aggiungere un tocco in più di personalità all’intera stanza. Inoltre, scendendo dal soffitto e non occupando con piedistalli o basi la superficie del comodino, questa soluzione lascia anche maggiore libertà nell’utilizzo del piano d’appoggio.



Questa nuova tendenza sta prendendo sempre più piede, affiancata al concetto di arredamento fresco e moderno. Alla base di tale concetto innovativo c’è l’idea di stravolgere i dogmi ormai superati del design, prendendo elementi che tradizionalmente apparterrebbero alla zona giorno per scoprire che questi ultimi trovano la loro dimensione anche nella zona della casa dedicata al riposo notturno. Per fare in modo che l’illuminazione si accordi alla perfezione al resto dell’arredamento della stanza bisogna mettere in campo piccole accortezze di base, come trovare forme, colori e materiali che si adattino all’ambiente circostante.