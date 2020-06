La sostenibilità è diventata uno dei fattori più considerati in molti aspetti della quotidianità, specialmente in relazione all’ambiente che ci circonda. E anche l’arredo della casa si è adeguato a quella che – più che una tendenza – può essere definita una vera e propria necessità. Una delle declinazioni dell’arredo sostenibile è la rivalutazione di materiali poveri ed ecocompatibili, come il cartone.

Molti, tra designer e marchi specializzati, sono riusciti e riescono a creare soluzioni originali, nuove e per di più resistenti. La leggerezza del cartone – caratteristica tipica di questo materiale – non deve ingannare: se la qualità è ottima, riesce a sostenere pesi elevati. A tal proposito, però, meglio essere sicuri che i dati di resistenza siano dichiarati: costituiscono, infatti, una garanzia sulla qualità del prodotto.

Tecnologie innovative fanno sì che gli arredi in cartone non vengano assemblati usando i collanti ma tecniche di incastro e piegatura, rendendoli così sostenibili al 100% in quanto riciclabili o già ottenuti da cartoni derivati dal riciclo della carta. Anche nella percezione di designer e consumatori, gli oggetti in cartone stanno sempre più trasformandosi da «poveri» a «chic» e pratici: validi esteticamente e in grado di durare nel tempo.

Nel dettaglio, cosa è possibile realizzare con il cartone? Sedie, certamente: una delle più famose è quella progettata dall’architetto Frank O.Gehry, una sedia che osservata da una certa distanza non sembra nemmeno realizzata in cartone e che sposa eleganza e comodità. Ma anche poltrone, tavolini e sgabelli, da abbinare allo stile della casa e che – con le loro forme ondulate – danno talvolta un tocco «tribale» all’abitazione.

Ma di cartone possono essere anche i porta piante, specificamente trattati contro l’umidità; oppure set di contenitori per alimenti di diversi colori; o ancora, oggetti 3D che riproducono animali (cani, pecore, tartarughe) che fungono da porta oggetti. Fino ad arrivare a cassettiere, librerie e lampade a LED leggerissime. Ma non è tutto: in cartone esistono anche proiettori per smartphone e bidoni ecologici per la differenziata – affinché la raccolta dei rifiuti sia sostenibile sia nella forma che nella sostanza.

