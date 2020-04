Arrossamento degli occhi, mal di testa, sonnolenza, persino nausea. Sono solo alcuni dei sintomi dell’inquinamento indoor che spariscono non appena si esce all’aperto. Anche tra le mura domestiche infatti l’organismo è soggetto a sostanze nocive e stressanti. In linea di massima si distinguono agenti chimici, fisici e biologici che provengono sia dall’esterno (i principali sono lo smog o i pollini), sia da fonti interne (come il fumo di tabacco, da caminetto e i processi di cottura e combustione degli alimenti). Senza dimenticare la polvere e i residui lasciati da animali domestici (peli, saliva).

L’inquinamento indoor ha anche una forte componente sociale: l’organismo umano può emettere i cosiddetti bioeffluenti che non raggiungono mai concentrazioni nocive alla salute ma taluni sono caratterizzati da odori sgradevoli. Il principale gas metabolico prodotto da uomini e animali è l’anidride carbonica, tra gli indicatori principali della qualità dell’aria indoor. All’aumentare delle persone chiuse in una stanza, e in assenza di adeguata ventilazione, aumenta anche l’insoddisfazione degli occupanti. Calo di concentrazione, irrequietezza, sonnolenza: sono tutti effetti dell’arcinota «aria viziata».

Anche le diverse attività umane domestiche sono fonte di inquinamento indoor: basti pensare al fumo di tabacco che apporta nell’aria significative concentrazioni di nicotina e sostanze cancerogene e irritanti. In cucina, poi, la combustione innescata dai fornelli e dal forno contribuisce a inquinare l’aria circostante con ossido e biossido di azoto, anidride carbonica e monossido di carbonio. Non vanno dimenticati nemmeno il caminetto in funzione o stufe a legna che possono produrre composti chimici pericolosi tra cui idrocarburi, monossido e particolato fine.

Allargando la visuale in casa, è possibile individuare anche altri fattori di inquinamento, spesso sottovalutati o ignorati. I materiali per l’edilizia utilizzati per la costruzione di pareti e pavimenti potrebbe rilasciare gradualmente particelle (radon, innanzitutto, ma anche fibre vetrose e particolato), così pure mobili e arredi (in special modo il truciolare di provenienza ignota, i cui pannelli sono realizzati con colle che rilasciano formaldeide). Per evitare o almeno limitare l’inquinamento indoor, dunque, è importante areare le stanze periodicamente, evitare il fumo e dotarsi di cappe traspiranti efficaci, utilizzare prodotti detergenti biologici o poco aggressivi, evitare la naftalina negli armadi e stendere il bucato all’aria aperta.

