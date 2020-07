Per scegliere le soluzioni più adatte non si può però del tutto ignorare la località geografica. Sarebbe un tantino bizzarro entrare in una casa di montagna arredata come se si fosse in riva al lago o al mare, no? Quando si pensa all’estate, del resto, il pensiero va immediatamente alle ville che si affacciano su distese azzurre, dai colori chiari e dai tessuti grezzi, primo tra tutti il lino, gli intrecci in corda o vimini. Proprio il marino è un gusto che ha preso negli ultimi anni sempre più piede anche nei loft in città o nelle case sul lago. Si può mettere in atto acquistando oggetti a tema, come ancore e modellini di barche a vela. Per ricreare l’atmosfera vacanziera che si respira al mare, poi, orientarsi sulla selezione dei tessuti è la scelta vincente: far riadattare le tende in una fantasia marinaretta così come rinnovare la fodera del divano, i tappeti e i cuscini. L’importante è non tappezzare la casa di strisce ma di alternare sapientemente i colori più gettonati con altri meno scontati, come il giallo limone, che procura un bell’effetto di contrasto. Un’amaca, poi, strizza sempre l’occhio al relax, sia sotto il portico che sul balcone o, per chi preferisse sfruttare lo spazio indoor, anche in un angolo del salotto.