Quanti tipi di coppia esistono? Tanti. Come la minimalista: tutto ordine e rigore, e poco spazio alla fantasia. O la creativa: tutto design, mercatini vintage, spunti innovativi. O ancora quella con la valigia pronta: grandi foto, ampi spazi, angoli arredati per sé. Inutile girarci intorno: la casa riflette lo stile e il modo di essere di chi la abita. E se a convivere è una coppia, magari anche per tanti anni senza figli, allora è chiaro che l’obiettivo è creare un luogo adatto alle proprie abitudini ed esigenze: non solo un nido d’amore o il posto in cui rilassarsi dopo il lavoro, ma un ambiente da vivere 24 ore al giorno.

Ecco allora una carrellata di coppie e per ognuna uno stile diverso di arredamento. La coppia di intellettuali, ad esempio, amerà una casa total white; una nuance perfetta per decorare di charme l’ambiente. Il colore d’accompagnamento? Il grigio, ovviamente. Al massimo il tortora, con le stanze arricchite da accattivanti boiserie (i pannelli in legno perfetti per decorare una stanza). Questa coppia di certo trascorrerà molto tempo in salotto; luogo perfetto per amichevoli conversazioni su divani imbottiti rivestiti con tessuti naturali addolciti da cuscini in velluto nelle tinte pastello.

Dagli intellettuali ai creativi, che di sicuro avranno una casa in linea con i loro gusti. Dunque, wallpaper originali ai muri, e resine cementizie al posto dei gettonatissimi marmo, parquet e piastrelle. Se per i fantasiosi colori accesi e forme strane sono all’ordine del giorno, la coppia minimalista vive all’insegna del «less is more». Dunque via il superfluo, meglio focalizzare l’attenzione su ciò che conta, dedicandosi così all’essenziale senza troppe suppellettili che rischiano solo di togliere spazio utile. La casa della coppia minimalista sarà ben organizzata negli spazi, sfruttati fino all’ultimo centimetro; pochi oggetti, letti, tavoli e divani minimal chic.

Dai minimalisti a quelli sempre in viaggio. La coppia con la valigia non è abituata a vivere la casa tutti i giorni dell’anno. Anzi, quando fa ritorno a casa si sente quali estranea all’abitazione stessa. Per questo è necessario avere uno spazio tutto per sé; basta una stanza, o un angolo della casa arredato da ognuno a propria immagine. Un’idea potrebbe essere quella di tinteggiare le pareti con colori caldi, magari intervallati con fotografie incorniciate dei viaggi più belli. Così la valigia potrà essere pronta, ma la propria casa resterà sempre meglio di qualsiasi lussuoso hotel.

