In un soggiorno moderno il divano è un complemento d’arredo irrinunciabile. Che si scelga di collocarlo in una zona centrale della stanza oppure di appoggiarlo alla parete non importa: per valorizzare il sofà in modo adeguato è necessario mettervi accanto alcuni elementi decorativi. Un grande classico consiste nell’abbinamento tra il divano e un paio di tavolini, che possono essere messi accanto oppure in posizione più defilata. La prima soluzione è ideale per gli amanti della lettura, che possono approfittarne per appoggiarvi sopra libri e riviste. La seconda opzione invece risulta ottimale per i soggiorni un po’ spogli, nei quali è importante riempire ogni angolo. In alternativa ci si può orientare verso complementi d’arredo come i pouf o gli sgabelli: l’effetto ottico è simile a quello offerto dai tavolini, anche se il risultato è più dinamico. Se si ama ricevere ospiti una soluzione interessante è costituita dal mobile bar, che consente di organizzare aperitivi casalinghi con le persone a cui si vuole bene.



C’è poi un ulteriore fattore da sottolineare: all’interno di un’abitazione moderna la corretta illuminazione è in grado di fare la differenza. Per questo è essenziale accompagnare un divano con alcune lampade da terra o con piantane orientabili, che permettono di assicurare una visibilità ottimale anche durante le ore serali della stagione fredda. Se gli spazi lo consentono, inoltre, si possono installare lampade da tavolo. Può risultare utile anche dotarsi di un pratico portariviste o di una piccola cassapanca in cui riporre gli accessori che si desidera avere sempre a portata di mano quando ci si trova nel soggiorno.



Tra le tendenze più apprezzate negli ultimi anni c’è quella di circondare il divano con piante da appartamento, l’idea perfetta per chi desidera donare un tocco brioso e moderno alla propria abitazione rendendola inoltre più accogliente. Per gli amanti dell’arte e della fotografia, infine, la soluzione consiste nel circondare il divano di stampe e di riproduzioni di immagini da attaccare alle pareti. In questo caso l’effetto finale è sbarazzino e divertente. Lo stesso vale anche per chi decide di collocare accanto al sofà piccole sculture, soprattutto se si ama lo stile etnico. Qualunque sia l’accompagnamento scelto, è fondamentale che gli accessori da accompagnare al divano non snaturino l’immagine del soggiorno. L’obiettivo finale deve essere infatti quello di valorizzare l’ambiente, anche negli appartamenti di piccole dimensioni.