Un balcone rigoglioso e colorato ricco di piante e fiori è il sogno di molti. Ma spesso il terrazzo ha un’esposizione molto soleggiata e – se non si trascorre tanto tempo in casa – è difficile garantire la necessaria dose d’acqua o la posizione migliore. Ci sono però alcune soluzioni che possono essere sfruttate. Si tratta di fiori, piante ornamentali, grasse e altre tipologie che non hanno bisogno di molta cura e attenzione.

I gerani sono, ad esempio, ottime piante per balconi soleggiati; è vero che necessitano di un terreno piuttosto umido, ma al tempo stesso garantiscono un grande effetto visivo, grazie a colori molto vivaci (bianchi, rosa, gialli, rossi) e un bel profumo intenso e gradevole. In più sono un valido aiuto anche contro le zanzare.

Un altro amante di sole e temperature elevate è l’ ibisco . Apprezzato per le sue nuance pastello, è resistente alle intemperie e anche agli agenti inquinanti; a differenza del geranio è, però, molto meno profumato. Dall’Olanda arriva invece un ottimo esemplare che cresce al meglio illuminato dai raggi solari: è il tulipano , fiore dai mille colori perfetto per un giardino variopinto. Si va dal giallo all’arancione, dal viola al rosa: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Per ricreare, invece, l’atmosfera della Provenza, per il proprio balcone si può scegliere anche la lavanda. Pianta dal profumo inconfondibile e inebriante, va posizionata in pieno sole ma ha anche bisogno di un terreno ben drenato. Se si è alla ricerca di piante resistenti e facili da coltivare, si può invece scegliere la bougainville, una pianta rampicante tipica delle zone di mare e facilmente riconoscibile per i suoi colori accesi, sulle tonalità che vanno dal rosa al viola. È molto resistente e per questo si adatta bene anche a una coltivazione da balcone cittadino.