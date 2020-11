Crea un’atmosfera accogliente, si sposa con qualsiasi stile di arredo ed è una soluzione facilmente reversibile: sono questi alcuni dei motivi per i quali il tappeto è così apprezzato da architetti e designer d’interni, che lo hanno spesso incoronato re del salotto. Nella zona living, questo elemento svolge un ruolo estetico più che funzionale , dando un tocco di calore, morbidezza ed eleganza all’ambiente . È però importante seguire alcune regole per sfruttarne al massimo i vantaggi stilistici.

Innanzitutto, la dimensione dev’essere proporzionata alla metratura del soggiorno . È fondamentale che non sia eccessivamente piccolo perché potrebbe trasmettere un senso di incompletezza e rendere la stanza poco attraente. Attenzione anche a non commettere l’errore opposto: se troppo grande, il rischio è avere un poco piacevole «effetto moquette». Una buona idea è lasciare una bella porzione di pavimento visibile lungo tutto il perimetro.

Scelte le dimensioni, è essenziale fare in modo che il tappeto si sposi con gli altri arredi del salotto . Le soluzioni possono essere due: o tutti gli altri elementi ruotano attorno al tappeto, che diventa protagonista al centro della stanza , o vengono semplicemente posizionati sopra. Per valutare il layout e farsi un’idea complessiva degli spazi è possibile usare del nastro adesivo o dei fogli di carta di giornale simulando così i perimetri.

Il divano è il re indiscusso del salotto ed è importante che dialoghi con il tappeto. Indipendentemente dalla forma, l’impatto visivo complessivo è armonioso se il tessuto spunta da entrambi i lati del sofà. Se le dimensioni non lo permettono, è comunque importante che i due piedini frontali entrino sul tappeto, per favorire un senso di continuità. Il segreto per far dialogare i due elementi è l’equilibrio: se il divano è molto decorato, meglio puntare su un tappeto essenziale e viceversa (a meno che lo stile del living non sia un ortodosso minimalismo).