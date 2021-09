L’estate è tempo di riflessioni e rinnovamento. È un periodo significativo, perché si stilano i bilanci di un anno appena concluso. Se è vero infatti che Capodanno dà l’avvio all’anno nuovo, lo è altrettanto la consapevolezza che un nuovo ciclo parte da settembre. Ecco allora che i cambiamenti possono passare anche dalle pareti di casa, da nuovi arredi e da qualche piccolo accorgimento che può dare nuova vita alle stanze che, in quest’ultimo anno e mezzo, a causa della pandemia, sono state per forza di cose più vissute anche da chi non era abituato a farlo.



Tra le tendenze che stanno spopolando sono particolarmente interessanti le lampade a sospensione da utilizzare in camera da letto, sul comodino. Siamo abituati a vedere questo modello applicato in soggiorno, ma vale la pena prendere in considerazione l’idea di utilizzarlo anche nella zona notte: l’effetto sarà sofisticato ed elegante. Per rimanere in tema di eleganza, lo stucco veneziano è la scelta giusta per donare luminosità e un gradevole effetto visivo dovuto all’utilizzo della spatola. Il consiglio è di scegliere tra una palette di colori neutri e naturali, così da rendere delicato il legame con gli arredi, con il parquet o il pavimento. Lo stucco veneziano ha poi il pregio di poter essere utilizzato sia per le pareti che per i soffitti, così come per le cornici e le modanature. Tra le novità spicca poi l’utilizzo delle amache all’interno della casa. Se nella stagione calda è facile vederne una appesa tra gli alberi del giardino, a regalare un tocco di informalità sono le amache da interno. L’idea è quella di ritagliarsi un angolo dedicato al relax per una soluzione che probabilmente non potrà essere utilizzata per accogliere gli ospiti, ma che può però trasformarsi in una curiosa alternativa alla più classica chaise longue.



Per infondere originalità alle pareti di casa, invece, si può puntare sulle maschere da muro. Una tradizione che affonda le sue radici nella cultura africana e che ha vissuto momenti esaltanti con le maschere veneziane. Oggi sono particolarmente di moda le tante interpretazioni realizzate da designer contemporanei. Ultimi, ma non per questo meno importanti, i bicchieri in vetro colorati. Una variante che accompagna con leggerezza e allegria la quotidianità e che dà un tocco di colore alla tavola, non rinunciando però all’eleganza. Il consiglio in più? Sceglierli monocromatici se abbinati a una tavola già colorata con altri elementi, multicolore se utilizzati in un contesto giocato su tonalità più tenui.