La sua caratteristica principale è poi l’unicità: non esiste una base uguale ad un’altra e questo rende ogni complemento d’arredo unico nel suo genere , sia come colore sia come dettagli.

Anche le tonalità si differenziano in base alla pianta d’origine: il cirmolo (che vanta ottime proprietà antibatteriche) è più chiaro, così come il tiglio. L’amaranto, invece, presenta sfumature rosse e una colorazione più scura, così come ciliegio, ebano e mogano. Il colore del legno scelto per la cucina è essenziale per costruire lo stile della stanza, che non può discostarsi da quello predominante in casa. Un legno più chiaro, ad esempio, si adatterà ad un arredo shabby chic o country chic, mentre uno più scuro, accostato al metallo, è perfetto per dare alla propria cucina un tocco industrial, soprattutto se si tratta di open space.