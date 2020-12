Le lucine colorate contribuiscono a creare la tipica atmosfera natalizia che tutti amiamo. Non importa che siano monocromatiche o multicolor: rimangono una soluzione «sempreverde», in grado di far brillare gli occhi e di immergerci nel clima delle feste. Grazie alle moderne proposte di design e alle nuove tecnologie, esistono luminarie per tutti i gusti e per tutte le tasche.

È l’albero a impersonare il ruolo del protagonista, quando si parla di addobbi natalizi. Tuttavia, i consigli che lo riguardano sono adatti anche al resto della casa, se si è in cerca di decorazioni luminose con le quali rallegrare ambienti interni ed esterni.

Quando si tratta di abbellire l’albero in occasione del Natale non c’è limite alla fantasia. Certo è che negli ultimi anni l’attenzione per le soluzioni sostenibili ha investito anche il settore delle luminarie, tanto da portare alla creazione di luci sostenibili. In commercio, ad esempio, si trovano modelli alimentati attraverso pannelli solari: i paletti progettati per assorbire l’energia possono essere installati in giardino o sul tetto, mentre i fili luminosi possono essere posizionati sia all’interno sia all’esterno della casa (se adatti per quest’ultima soluzione).

Per decorare l’abete natalizio e dar vita a un’atmosfera romantica, l’ideale è optare per lampadine monocromatiche e dal sottotono giallo, che scalderanno immediatamente tutta la stanza.

Le luminarie, inoltre, per quanto tradizionali sono sempre più al passo con i tempi e si coniugano ai dispositivi digitali. Gli appassionati di tecnologia non possono perdere le luci «smart». Si tratta di una tendenza che va bene per le feste, ma anche per qualsiasi altra occasione speciale. Basta scaricare un’app sullo smartphone per controllare tutto il sistema decorativo con un click o un touch, grazie alla rete wi-fi o alla connessione bluetooth. In questo modo basteranno pochi istanti per illuminare l’albero e il resto della casa.

Quanto ai colori, sono di gran moda le lucette rosse, in perfetto stile natalizio. Sono ideali per decorare l’albero, ma anche per arricchire le ghirlande che adornano caminetto, mensole e porte. Durante questo periodo, poi, qualsiasi esagerazione è concessa al fine di creare un’atmosfera di gioia: via libera anche al multicolor. Basta un filo di luci colorate per dare all’abete natalizio un’aria più gioiosa; l’effetto sarà amplificato se si imposta un’illuminazione a intermittenza. Non bisogna dimenticare, poi, i punti luce a led, disponibili sia nei toni freddi del bianco, sia in quelli caldi.

