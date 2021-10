La lavanderia casalinga è uno spazio che, in tempi moderni, sta prendendo sempre più piede costituendo una necessità per molte famiglie. La vita in città, però, spesso implica ambienti piuttosto ristretti con una superficie calpestabile ridotta che esige una scrematura di tutto ciò che risulta superfluo. In che modo, quindi, si può ottimizzare lo spazio a disposizione per poter trarre il massimo dal proprio locale lavanderia?



Innanzitutto, le mensole sono sempre un espediente utile per sfruttare al massimo i centimetri a disposizione. Porre un ripiano sopra lavatrice e asciugatrice può risultare la carta vincente per trasformare una zona inutilizzata in un vero e proprio deposito per qualunque cosa possa risultare utile quando si parla di pulizia casalinga. Dalle scorte di detersivi ai prodotti per la pulizia delle superfici fino ad arrivare a stracci e spugne di ricambio. Per gli stessi motivi, gli armadietti costituiscono dei validi alleati per sfruttare al meglio ciò che anche le pareti hanno da offrire. Il trucco è appendere i mobiletti il più in alto possibile, così da non lasciare spazio verticale inutilizzato. Se si dispone di un angolo vuoto, per esempio una piccola nicchia fra il muro e un armadio per la biancheria, l’idea migliore è quella di incassarvi uno scaffale, meno ingombrante di una libreria ma altrettanto funzionale per lo stoccaggio di prodotti.



Nella stessa ottica di ottimizzazione degli spazi, può essere utile appendere dei cestini su una parete spoglia, ove non ci sia una superficie abbastanza ampia per poter installare una mensola. I cestini offrono una grande flessibilità: possono essere posizionati in modo funzionale e sono della dimensione perfetta per potervi riporre detersivi e utensili per la pulizia della casa. Per non ingombrare centimetri preziosi, corre in aiuto l’asse da stiro incassata: la tavola è a scomparsa e, quando non viene utilizzata, può essere richiusa scomparendo in una nicchia ricavata all’interno del muro. Infine, non va trascurare l’estetica, nemmeno in un angolo della casa considerato generalmente più funzionale che appagante per gli occhi. Scegliere colori chiari per le pareti aiuta a dare maggiore luminosità alla stanza, offrendo l’illusione di trovarsi in uno spazio più ampio. L’importante è scegliere una vernice resistente all’acqua e lavabile, così da non correre il rischio di incappare in antiestetiche macchie.