Gli appartamenti cittadini sono sempre più stretti, ma con un po’ di inventiva si possono ottimizzare al massimo i propri locali. Un modo per recuperare della superficie calpestabile è quello di sfruttare ogni angolo della camera da letto, pensando a soluzioni studiate su misura che si adattino al meglio agli spazi esistenti.

Per un monolocale - o comunque per un appartamento che si configuri come un unico open space - è d’obbligo arrivare a soluzioni innovative per non rischiare di sentirsi soffocati fra mobili e arredamento poco adatti a un ambiente di dimensioni ridotte. In questi casi, il divano letto è una delle soluzioni più gettonate poiché permette di muoversi più liberamente all’interno dell’appartamento durante il giorno e godere di un letto confortevole per le ore serali. Questo stesso stratagemma salva-spazio può essere usato anche in una casa più grande, quando si necessita di maggiore spazio in camera da letto o quando si ha a disposizione una stanza per gli ospiti che, però, si vuole sfruttare anche come salottino, per esempio. Oggi esistono divani letto dalle finiture pregiate, facili da montare e smontare e decisamente comodi sia da aperti che da chiusi.

Anche sfruttare la stanza per un duplice scopo è un’idea vincente in caso di dimensioni ridotte dell’appartamento. Alzando rete e materasso grazie a una struttura a ponte, per esempio, è possibile utilizzare l’area sottostante per montare una scrivania. Così, la stanza si trasforma anche in zona notte con studio. Si tratta di una soluzione molto utile, sfruttata soprattutto nelle camerette dei più piccoli per massimizzare la resa dello spazio a disposizione, garantendo ai bambini anche una postazione per leggere, studiare o giocare.

Quando si parla di utilizzare al meglio lo spazio in camera, non si possono non citare gli ormai diffusissimi modelli di letto con contenitore. Una soluzione decisamente amata, che permette di tenere in ordine la stanza stipando nel cassettone sotto rete e materasso diversi oggetti o suppellettili dei quali si ha esigenza in camera. Anche l’armadio ne potrebbe giovare: è molto diffusa l’usanza di riporre nel contenitore del letto i piumoni o le coperte pesanti che non servono durante i mesi estivi e che, lasciate in cassettiere e armadi, occuperebbero molto spazio. I modelli in commercio sono davvero variegati e si adattano a ogni esigenza: alcuni permettono di alzare la rete in modo da accedere al vano sottostante mentre altri hanno un meccanismo più semplice, fatto di cassetti scorrevoli.

