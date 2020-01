Il salotto è una delle stanze che colpiscono maggiormente l’occhio all’interno di un’abitazione. In questo contesto, in cui ogni dettaglio deve essere scelto con attenzione, anche i tendaggi assumono un ruolo fondamentale. È quindi importante sceglierli con la massima cura, senza stravolgere l’anima dell’ambiente. Chi ama la tradizione non può che apprezzare le tende con gli occhielli e la corda. I materiali più adatti per quest’ultimo elemento sono la iuta grezza e il cotone, che garantiscono eleganza e resistenza. Il consiglio, in questo caso, è puntare su colori neutri, preferibilmente il bianco o l’avorio: in tal modo la sala può acquisire un aspetto rustico e naturale. Una soluzione analoga – ma comunque originale – consiste nello scegliere modelli dotati di tiranti, che danno anche la possibilità di creare piccoli nodi decorativi sul bastone. Lo stile che trionfa è quello tradizionale: tuttavia questi tendaggi possono essere usati anche in appartamenti dallo spirito più moderno, soprattutto se si hanno a disposizione spazi ampi.

Restando in tema salotto esistono poi tende perfette per essere utilizzate all’interno di open space, in voga in questo momento tra i patiti di arredamento e design. In questo caso la funzione non è solamente quella di proteggere dalla luce ma anche – e soprattutto – quella di dividere gli ambienti. La privacy di salotto e cucina (oppure della camera da letto), nonostante gli ambienti siano comunicanti, viene quindi preservata al meglio. Il consiglio è di scegliere un accessorio in materiale leggero, senza avere paura di osare: via libera, quindi, anche a colori vivaci e in grado di stupire.

Chi ha voglia di sorprendere può infine decidere di installare le tende a rullo. Si tratta di un azzardo, ma molto meno di quanto si possa comunemente pensare, in quanto è in forte crescita il numero di persone che scelgono di montarle nelle proprie abitazioni. Si tratta di accessori che valorizzano al meglio gli arredamenti moderni, che si distinguono anche per praticità. Il tessuto si avvolge infatti su un rullo metallico, situato nella parte superiore della tenda. Sul mercato sono disponibili numerosi modelli differenti, sia manuali che motorizzati. Ancora più alternative, ma proprio per questo da prendere in considerazione, sono le tende in stile shabby o, traducendo il termine in italiano, «logoro». Chi ama il vintage non ha che da sbizzarrirsi: in questo caso l’effetto è davvero assicurato.

