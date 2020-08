Il gas, le prese della corrente, gli elettrodomestici in funzione. Queste sono le maggiori preoccupazioni che hanno coloro che si apprestano ad andare in vacanza per un periodo più o meno lungo. Assieme agli animali domestici, però, c’è anche il fattore «green» da considerare. Ovvero: chi curerà piante, fiori e orto durante l’assenza del padrone di casa. I meno fortunati, che non possono affidarsi al vicino, ad amici e ai parenti, sono costretti, come si dice, a far «di necessità virtù». Che in questo caso coincide con «l’arte di arrangiarsi».

In commercio esistono sistemi automatizzati per l’irrigazione o semplicemente il rilascio idrico, quando si parla di piccole quantità d’acqua. Chi invece non vuole spendere troppi soldi può cimentarsi nel sempre efficace fai-da-te. Innanzitutto alcuni suggerimenti. Bisogna valutare quali piante necessitano di molta acqua e quelle che invece non sopportano i ristagni. Le piante grasse (o succulente) possono ad esempio essere subito depennate dalla lista delle cure quotidiane. In linea di massima, l’estate a certe latitudini non è fatale per piante in vaso e coltivazioni e di norma andrebbero innaffiate adeguatamente ogni due giorni.

Per rallentare il bisogno di acqua delle radici, sarebbe opportuno posizionare le piante più sensibili a mezz’ombra, ovvero riparate dai raggi diretti del sole, ma comunque alla luce. Quanto alla frequenza, se la vacanza si risolve in 3 o 4 giorni potrebbe essere sufficiente innaffiare abbondantemente vasi e terreno prima della partenza. Se l’assenza da casa prevede qualche giorno in più, è consigliabile preparare un sottovaso con uno strato di argilla espansa in cui verrà versata successivamente l’acqua. In questo modo la pianta assorbirà gradualmente l’umidità. Se, ancora, la vacanza si deve protrarre per più di 10 giorni, la situazione diventa più delicata e servono contromisure per assicurare una riserva d’acqua duratura che però varia a seconda delle necessità della pianta.

Un buon metodo fai-da-te è quello di procurarsi bottiglie di plastica vuote riempite di acqua di rubinetto. Con un piccolo cacciavite o un punteruolo andranno poi praticati 2-3 fori nel tappo al cui interno andrà posizionata una piccola porzione di spugna o tessuto. Le bottiglie, chiuse con il loro tappo, andranno inserite a testa in giù nel terreno e l’acqua defluirà così lentamente. Un altro metodo è quello dei «vasi comunicanti», in cui una canna inserita in una bacinella piena d’acqua trasferisce il proprio contenuto nel vaso della pianta attraverso un beccuccio a rilascio graduale (acquistabile nei negozi di ferramenta).

