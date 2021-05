Un odore è in grado di trasportarci a chilometri di distanza, e in alcuni casi riesce a portarci addirittura indietro nel tempo. Di recente, questa caratteristica dei profumi è stata sfruttata per creare identità olfattive di città o luoghi specifici, ma nessuno prima d’ora aveva pensato di commercializzare una fragranza che ricordasse il posto il lavoro. È quello che si è inventata l’agenzia newyorkese R/GA con la linea di fragranze Eau d’Office, letteralmente «Essenza d’Ufficio», ovvero una composizione di profumi costruita per ricordare tutti quegli odori che chi lavora in ufficio conosce bene: dall’aroma dei documenti appena stampati a quello dell’immancabile «pausa caffè».



Prima dell’attuale emergenza sanitaria, che ha costretto decine di migliaia di lavoratori al telelavoro, nessuno immaginava di poter sentire la nostalgia del proprio luogo di lavoro. Invece la pandemia ha evidenziato una generale tendenza ad affezionarsi all’ufficio che, in questo periodo, si è trasformata in una sensazione di malinconia causata proprio dallo smart working.



Grazie all’ingegno dei creativi Katie Facada e Thibault Gerard, questa sensazione può essere alleviata grazie alle sei fragranze Eau d’Office, che comprendono «Plico caldo di 96 pagine lasciato sulla stampante», «Corsa pomeridiana al bar», «Avanzi della colazione nella stanza di montaggio n. 1» e persino il poco invitante «Stanza n. 12. dopo un seminario di sei ore». Le sei essenze sono pensate specificamente per i dipendenti dell’azienda americana costretti a lavorare da casa, ma sono riconducibili a tutti gli uffici del mondo.



Insomma, tutte le situazioni tipiche affrontate ogni giorno da chi frequenta l’ufficio sono tradotte in un profumo specifico, rilasciato nell’ambiente da candele aromatizzate. Con questo stratagemma, la nostalgia da ufficio viene ridotta al minimo... per i dipendenti americani il ritorno al lavoro sarà meno traumatico del previsto.