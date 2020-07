Minimalismo, luce, un angolo verde e una zona soggiorno ideata per fuggire dal caos. Psicologi e terapeuti lo ripetono spesso: se l’ambiente circostante è ordinato e pulito, chi ci si immerge riuscirà a vivere meglio. Se ciò avviene in ufficio sarà la produttività a giovarne, mentre se avviene a casa si potrà aspirare al massimo relax. Non tutti sono ispirati dal disordine, come creativi e artisti. Anzi. Anche senza rendersene conto, il caos incide sull’umore e sulla pazienza. Riorganizzare casa secondo i dettami zen potrebbe essere una buona soluzione per migliorare il proprio carattere e imprimere una svolta alle giornate.

Una delle zone che necessitano di un intervento radicale potrebbe essere il soggiorno e in particolare la zona divano. Per la maggior parte delle persone si tratta dell’area più sfruttata dell’abitazione. Quella dove trovare un po’ di relax e quiete. Ecco allora che un sofà comodo e spazioso può rivelarsi un vero toccasana. Meglio trovarne uno con tessuto resistente e se possibile con penisola o poggiapiedi regolabile. Un tavolino da caffè o uno sgabello sono ottimi disimpegni per libri, riviste, tablet e via dicendo. Complemento ideale è un grande tappeto (non troppo fantasioso). Via libera anche a poltrone-sdraio e chaise-longue.

Quanto al colore, ognuno si può far guidare dai propri gusti per i mobili, ma sarebbe meglio non scegliere tonalità troppo accese che invece di rilassare tendono a eccitare. La questione colore andrebbe in effetti considerata anche per quanto riguarda le pareti. La palette perfetta per una casa zen prevede il bianco, ovviamente, ma anche azzurro e verde, con tutte le varie sfumature. Il rosa allontana lo stress, mentre i colori più scuri tendono a incupirsi al tramonto. Molto scenografico e raffinato, se ben ideato, è l’abbinamento bianco-nero.

Per i tendaggi sono consigliati tessuti leggeri e dalle tonalità neutre, che non impediscano troppo il passaggio della luce nelle ore centrali della giornata.

La zona relax non può prescindere da un angolo lettura, cinema o per l’ascolto della musica. Anche accessori come un impianto stereo possono rivelarsi ottimi complementi d’arredo: alcuni modelli sono veri e propri capolavori di design.

Il termine zen richiama alla mente la cura del verde, soprattutto il giardino. Anche dentro casa, però, si può ricavare un angolo dedicato alla cura e alla crescita delle piante. L’importante è sceglierlo in posizione strategica e con una certa coerenza: ottime scelte sono l’acero rosso, il bambù e l’aralia come piante e l’azalea e il ciliegio in vaso tra i fiori.

©CdT.ch - Riproduzione riservata