La pandemia ormai è quasi alle spalle, mentre l’estate è arrivata. Finalmente, con un po’ più di serenità, si torna a godere delle belle giornate e giardini e terrazzi sono nuovamente popolati di amici e bambini liberi di giocare in compagnia. Riaccendere la brace, organizzare una cena ristretta o invitare qualcuno per un aperitivo fanno parte di quei piaceri che erano dati per scontati e che ora si apprezzano con più gusto. Farlo all’aperto è sempre la scelta migliore, soprattutto considerando i lunghi mesi di pandemia passati spesso rinchiusi dentro casa. Così, per rendere il nostro giardino accogliente e rilassante, un suggerimento da seguire riguarda gli scaffali porta piante da esterno. Oltre a garantire un certo ordine in giardino, questi accessori permettono, con un pizzico di inventiva, di creare un ambiente suggestivo e un’atmosfera incantata.



Con i giusti accorgimenti, infatti, si può creare uno stile unico coordinando scaffali e coprivasi con gli arredi dell’area living outdoor. Per prima cosa dunque è necessario capire che stile seguire. La scelta più comune ricade sui modelli in ferro battuto, un evergreen che non passa mai di moda. Comodo da pulire e resistente alle intemperie, questo materiale è il giusto compromesso tra praticità ed eleganza. Un’alternativa più suggestiva potrebbe essere quella del legno, che si integra maggiormente con la restante parte del giardino, dando vita a un effetto jungle, soprattutto se abbinato a materiali di recupero, a tessuti come il cotone grezzo o il lino, al rattan e a colori tenui che prendono ispirazione dalla terra. Il legno, del resto, è particolarmente versatile ed è consigliato anche per il fai da te. Inoltre è perfetto, nelle sue varie tonalità, se si vuole puntare su uno stile vintage, provenzale o scandinavo, mentre se si desidera un’anima più urban e industriale la scelta ricade su modelli in metallo piuttosto basic. La nuova tendenza è poi quella di utilizzare gli scaffali indoor anche in giardino. Quello che è certo è che con gli scaffali si può dare verticalità al nostro giardino. Con una disposizione intelligente delle piante e le luci messe nei punti giusti, l’outdoor della nostra casa può trasformarsi in un vero e proprio angolo di paradiso.