Dall’arredamento d’interni al vestiario fino al trucco. Entrare nel mondo degli abbinamenti di colore può rappresentare una vera scoperta. Perché quello che ancora qualcuno non sa è che le diverse tonalità possono cambiare completamente l’aspetto di un ambiente, o di un volto, al punto da farlo risultare sorprendentemente bello. A questo proposito, ci sono colori estremamente versatili, che «vanno su tutto» e che riescono ad esaltare, se scelti nella gradazione corretta, la nuance a cui sono abbinati.



Il tortora è uno di questi. Soprattutto nell’arredo e nei rivestimenti d’interni sembra garantire risultati adatti a tutti i gusti, conferendo un’atmosfera accogliente che va dall’elegante al semplice. Si va a creare così un ambiente suggestivo, mai vecchio. Se si individua la giusta gradazione, il tortora può portare un senso di «calore» inaspettato anche in un appartamento totalmente asettico. Eletto colore del 2021 da un noto marchio del settore, con la sfumatura «Terreno Coraggioso» questa nuance è perfetta sia nella casa più moderna che in quella più classica.



Se in un’abitazione domina il bianco, il tortora può illuminare le varie stanze, come se lo spazio si aprisse improvvisamente. Più il tortora si avvicina alla gradazione terra, o viene accompagnato dal legno, più l’ambiente si fa accogliente. L’accostamento con il rosa, poi, sa rendere l’interno un abbraccio caldo e familiare: rosa antico per una tensione romantica, pesca per una vivace. Se invece si predilige una gamma più tendente al freddo, anche in questo caso il colore della terra riesce a sottolineare il carattere delle differenti nuance: dal blu balena al pavone, dal navy fino all’azzurro carta da zucchero, il colore del mare incontra il tortora come se gli appartenesse, con il risultato di uno stile classico. Ma la tinta dell’anno mostra la sua forza anche quando rimane estremamente fedele a se stessa: con i suoi colori più vicini, come i marroni bruciati, ma anche più vivi come i gialli, il tortora si rivela vincente nel rendere l’abitare veramente «casa».