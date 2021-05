A dare personalità e carattere ad una parete bianca ci pensano le stampe su tela, un elemento di stile che contribuisce a rendere unica e d’effetto la propria abitazione. Si tratta di un dettaglio decorativo che non mette alcun limite alla fantasia: tutto sta nella selezione dell’immagine da riprodurre, nella sua originalità e nella capacità di attrarre l’attenzione sulla parete.



Per evitare di scadere nel banale si consiglia di optare per i soggetti più insoliti, trascurando, ad esempio, i quadri famosi. Meglio optare per pattern geometrici o riproduzioni grafiche di ispirazione contemporanea, senza dimenticare i disegni astratti: esistono davvero moltissime alternative, e, per non pentirsi della scelta, si consiglia di lasciarsi guidare da gusto personale e istinto. A rendere molto interessante questa soluzione è l’effetto di profondità che questa decorazione porta con sé. Spesso, infatti, si tende a considerare la cornice come un elemento opzionale, rendendo così ancora più scenografico, e dalla spiccata pulizia estetica, il risultato finale.



Chi ha il pallino per la fotografia, poi, ha la possibilità di affidarsi a numerosi servizi online, che permettono di riprodurre le immagini fotografiche su una stampa su tela. La possibilità di personalizzazione è ampia: oltre a selezionare la tipologia di cotone utilizzato, è possibile optare per diverse finiture, che si distinguono in opache o lucide. Per quanto riguarda la dimensione, si consiglia di orientarsi verso i formati più piccoli se il soggetto in questione è un ritratto. Quanto invece alla tipologia di carta, se si opta per immagini di dettaglio, relative, ad esempio, ad un particolare di una struttura architettonica, meglio scegliere una versione lucida, in grado di valorizzare questa tipologia di immagine.



Anche la disposizione delle stampe su tela ha la sua importanza. Per creare un gradevole effetto di continuità risultano molto interessanti i dittici e i trittici. Ad andare alla grande sono anche le immagini personalizzate che vengono divise su più telai, in un continuum piuttosto piacevole. In alternativa, sono molto apprezzati anche i murales sulle pareti di casa, che prendono la forma della carta da parati. Prima di adottare questa soluzione meglio valutare con attenzione l’altezza del soffitto, l’ampiezza della stanza e la trama stessa della carta selezionata. Di grande tendenza sono le versioni con temi floreali e di ispirazione jungle, con foglie di palma e dettagli dorati.