Quelle del 2020 saranno per forza di cose festività natalizie diverse. La pandemia costringerà probabilmente a passare molto più tempo in casa, insieme agli affetti più stretti e cari. Diventa ancora più importante perciò provare a creare l’atmosfera giusta tra le mura domestiche. E, con più tempo libero a disposizione, perché non dedicarsi a perfezionare degli addobbi originali, capaci di uscire degli schemi? A volte basta davvero poco per ottenere effetti di notevole impatto estetico, anche per chi ama puntare su uno stile minimal chic. Cominciando dalle luci, provando a puntare sulle candele piuttosto che dirigersi sulle catenarie multicolor a intermittenza: la sensazione di intimità legata al Natale è assicurata.

Quando si tratta di decorare, anche i piccoli dettagli sono in grado di fare la differenza. E composizioni originali possono nascere dalla combinazione di oggetti che già si possiedono: basta interpretarli in modo diverso. Ad esempio, una scala in legno può trasformarsi in ottima sostituta del classico albero di Natale. Come? Rendendola un supporto su cui montare decori e luminarie che già si hanno in casa, arricchendo il tutto (perché no) con del nuovo nastro in tessuto. Un’altra idea è quella di addobbare una parete con piccole ghirlande e origami usando carta, corde, foglie e fili di metallo per riprodurre la tradizionale forma dell’abete. Un buon modo, questo, anche per coinvolgere i bambini con semplici lavoretti di manualità.