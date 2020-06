Nella stagione estiva, dopo una dura giornata al lavoro, non c’è niente di meglio che tornare a casa e sedersi in giardino per due chiacchiere, un bicchiere di vino o la lettura di un bel libro. Anche le aree verdi più piccole possono essere adibite ad angolo relax, basta dotarle dei complementi di arredo giusti. Il protagonista, in questo senso, è il divano. Di divani da giardino ne esistono di tipi, dimensioni e materiali diversi, e la scelta dipende sia dal budget che dallo spazio verde a disposizione.

Una delle funzioni principali di questo arredo, la conversazione, può essere stimolata con la sistemazione di una coppia di divani lineari, posti uno davanti all’altro. Una soluzione più contemporanea e a schema libero è invece quella del divano-isola, contornato da poltrone e da grandi pouf che, all’occorrenza, possono essere usati come tavolini.

Tra i materiali più utilizzati c’è il vimini, in grado di regalare un tocco country all’esterno. Per ottenere lo stesso effetto è possibile scegliere arredi in rattan sintetico, facile da pulire ed estremamente resistente. Se invece si preferisce uno stile classico, si possono scegliere arredi in legno teak, impiegato anche per i rivestimenti, in grado di resistere a tutte le stagioni.

Per chi è disposto a spendere un po’ di più, in commercio ci sono dei veri e propri divani di design, con tessuti imbottiti adatti anche per l’esterno. Uno stile particolare è assicurato grazie al divano angolare, da usare singolo o da accostare ad altri elementi per formare una «elle». Il design dei moderni imbottiti outdoor consente spesso di spostare schienali e braccioli per cambiare configurazione alla seduta.

Se si ha a disposizione più spazio, è possibile aggiungere al divano anche altri complementi d’arredo. Il dondolo è un grande classico, per lasciarsi cullare mentre si chiacchiera o si legge qualcosa. Un’alternativa più compatta e raffinata sono le poltrone sospese, simile a nidi appesi, con nappe e morbidi cuscini, in stile bohemien o arricchite da coperte colorate di ispirazione gipsy. Per creare la giusta atmosfera non va infine trascurata l’illuminazione. Dalle lampade di design alle lanterne vintage, passando dalle candele: sono tante le soluzioni per scaldare la propria oasi di relax in giardino e godersi appieno il proprio divano immerso nel verde.

