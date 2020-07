La sala da pranzo è il luogo nel quale, a fine giornata, si condividono a tavola le proprie esperienze e aneddoti con amici e familiari. Questo angolo dedicato all’amicizia e al buon cibo deve essere arredato con cura per conferire all’abitazione un aspetto ordinato ed elegante. Oggi tra le mode più attuali e apprezzate troviamo sicuramente lo stile moderno, perfetto anche per le sale da pranzo che devono condividere il proprio spazio con cucina o salotto. Bastano pochi accorgimenti per dare vita a un locale funzionale e accogliente.

Innanzitutto, bisogna tenere presente che il grande protagonista è sicuramente il tavolo, che deve essere robusto e delle giuste dimensioni rispetto alla metratura della stanza. Lo stile moderno predilige materiali come il vetro, che conferisce luminosità, e l’acciaio, molto lucente. Conviene poi scegliere una forma rotonda se le metrature sono limitate, oppure una struttura rettangolare e allungabile in caso di una cena con gli amici.

Per quanto riguarda la scelta delle sedute, non bisogna commettere l’errore di anteporre la bellezza estetica alla comodità. Dovendo utilizzare la sala da pranzo tutti i giorni, non è possibile pensare di sottoporre la propria schiena a posizioni costrittive. Prima di acquistare le sedie, dunque, meglio provarle per avere la sicurezza di investire in un prodotto di ottima qualità.

L’illuminazione è un altro degli aspetti fondamentali che bisogna studiare attentamente prima di procedere con un eventuale acquisto. Una stanza luminosa non è solo gradevole, ma anche funzionale alla vista. Può capitare di utilizzare la sala da pranzo per lavorare, fare i compiti o compilare documenti. Meglio attrezzare il locale anche per questi scopi, specialmente se la casa è piccola e non prevede al suo interno uno studio. Lo stile moderno predilige lampade grandi: non si deve avere paura di osare con le dimensioni, purché non si vada a sovrastare troppo l’estensione del tavolo.

La scelta dei colori è molto importante per adeguare la sala da pranzo a uno stile moderno, ma conviene non allontanarsi troppo dalle tinte che caratterizzano gli altri locali. Infatti, tutta la casa deve mantenere una certa linea di continuità per apparire davvero elegante e curata. La moda più attuale richiede il bianco, anche ottico, utilizzato insieme a colori molto forti, per creare contrasto, come il nero e il rosso. Se la stanza, così dipinta, sembra troppo bianca, un trucco molto utile è quello di porvi qualche bella pianta verde, possibilmente dalle foglie grandi. Le piante, infatti, non solo rendono l’ambiente più confortevole e rilassante, ma danno un tocco moderno al locale specialmente se esotiche e di dimensioni considerevoli. Il consiglio è scegliere sempre specie adatte all’esposizione solare dell’appartamento, altrimenti non sopravvivranno a lungo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata