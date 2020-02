Tradizionale e imprescindibile

Se si possiede un camino o si decide di installarne uno, per prima cosa occorre tenere conto dello stile che si è scelto per il resto dell’arredamento. Questo elemento deve diventare parte integrante, oltre che protagonista degli spazi abitativi. In una casa moderna e contemporanea, ad esempio, non avrebbe senso scegliere un modello tradizionale; meglio optare per soluzioni innovative, sia in termini estetici che di tecnologia.

In commercio esistono caminetti aperti, a fiamma libera, oppure chiusi. Per quanto riguarda i primi, è consigliabile utilizzarli principalmente con una funzione decorativa; la legna, infatti, per quanto sia un combustibile economico e facile da ottenere, contribuisce ad aumentare i livelli di inquinamento atmosferico. Tra le soluzioni più moderne e all’avanguardia, i modelli che, oltre a riscaldare e arredare casa, possono essere utilizzati anche per cucinare. Queste opzioni permettono di risparmiare, arrostendo bistecche con la stessa brace utilizzata per il riscaldamento. Non è difficile, infatti, trovare camini collocati in cucina all’interno di case di campagna e masserie. Una soluzione di grande impatto anche dal punto di vista estetico: un focolare davanti alla tavola imbandita per la cena, infatti, crea subito l’atmosfera giusta, rendendo l’ambiente ospitale.

Ma come fare quando le temperature si alzano e i fuochi si spengono? Durante le stagioni più calde, spesso i caminetti vengono trascurati. Non bisogna dimenticare invece che, occupando una buona porzione di spazio in casa, sono un elemento di arredo importante, tra i primi a catturare lo sguardo degli ospiti. Per valorizzarli, è possibile sfruttare la loro superficie poggiandoci sopra quadretti di famiglia, statuine o piccoli oggetti da collezione.

In questo caso, occorre illuminare bene la zona, magari con piccoli faretti per un risultato elegante e sofisticato. Per unire l’utile al dilettevole, si può disporre al fianco della struttura una caratteristica cesta di vimini o di ferro dove adagiare la legna che servirà per accendere il camino in previsione dell’autunno. Anche il colore è un buon modo per conferire carattere: osare con tonalità calde e intense, contribuisce a fare di questo elemento il punto focale della stanza.

In molte case e appartamenti esistono poi dei caminetti di cui è rimasta lo scheletro e la decorazione esterna, ma che non sono più funzionanti. In questi casi è possibile dare libero sfogo alla propria creatività, recuperando la struttura e dandole nuova vita attraverso idee semplici ma geniali. Per esaltare al meglio l’atmosfera romantica e senza tempo del camino, una buona soluzione sono le candele, possibilmente di grandi dimensioni e profumate, con le quali riempire lo spazio all’interno della bocca del focolare. Gli amanti dei libri, invece, possono creare una libreria alternativa, impilando alcuni volumi in modo da creare simmetrie e giochi di colori. Anche la legna stessa, infine, può essere un buon elemento di decorazione: con piccoli ciocchi dal taglio rotondo è possibile conferire alla propria abitazione un vero e proprio stile da chalet in montagna.