Ha sfiorato la Formula Uno, quindi ha costruito una solida carriera nelle competizioni Gran Turismo. Ora, nelle vesti di allenatore d’eccezione, segue i ragazzi di AIDA PRO e-sports. Il team tutto ticinese sostenuto dal Corriere del Ticino. Sì, anche Alex Fontana si è dato ai videogiochi. Una realtà nuova, in espansione, capace di attirare sempre più curiosi e organizzazioni professionistiche. Basti pensare alla 24 ore di Kyalami, seconda tappa del campionato organizzato da Racing Club International, in programma questo fine settimana. «Il livello è davvero altissimo» ci racconta Alex. Già, sono ammessi solo i migliori team e piloti al mondo legati al simulatore Assetto Corsa Competizione, la piattaforma ufficiale del campionato SRO GT World Challenge.

Alex, partiamo da una banalità: cosa pensa degli e-sports chi nasce e cresce con i motori «veri»?

«È un mondo che sta crescendo. Non solo, credo che le simulazioni automobilistiche siano le migliori. Non per un discorso di utenti e pubblico, ma perché sono quelle che si avvicinano di più alla realtà. Per i giochi di calcio, ad esempio, bisogna usare la manopola. Qui, invece, guidi. E lo fai davvero, con tanto di volante e pedali. Poi, va da sé, rispetto ad una corsa vera mancano tante componenti: la gravità, l’aria, gli odori, le vibrazioni».

Le emozioni sono uguali o diverse?

«Sono simili, certo. Mi sembra che Lando Norris, pilota di Formula Uno, durante la prima ondata, quando eravamo tutti chiusi in casa, abbia affermato di arrabbiarsi di più per una gara al simulatore rispetto ad una su un circuito fisico. Io stesso ho disputato diverse gare online e devo dire che al simulatore è più facile commettere errori. Hai meno sensi a disposizione, distrarsi è un attimo. In particolare, in occasione di bagarre o sorpassi. I distacchi, poi, sono strettissimi. Per cui, magari, devi farti dieci giri e passa dietro ad un avversario prima di capire i suoi difetti o punti deboli e, quindi, tentare di superarlo».

I ragazzi di AIDA PRO e-sports si cimenteranno in una 24 ore. Una tipologia di gara che Alex Fontana conosce bene. È più stancante affrontarla guardando uno schermo?

«Mentalmente sì. Nella realtà, invece, la stanchezza è più fisica. Perché hai la gravità che ti inchioda al sedile, dopo un po’ hai dolori alle giunture, al collo e agli addominali, per tacere della gamba con cui si frena. E sudi ovviamente di più. Qui, per contro, a pesare maggiormente sono le energie mentali».

Il punto è stato far capire ai nostri piloti di non affrontare le corse con un approccio videoludico

Si può dire che il passo necessario da compiere, per un pilota di videogiochi, sia uscire da una mentalità diciamo così arcade?

«Sì, penso anche ai nostri piloti. Sono già tutti molto bravi. Il punto, semmai, è stato far loro capire di non affrontare queste corse con un approccio videoludico. Di allenarsi con metodo, anche. Magari girando per venti-trenta volte sullo stesso circuito. Per questa 24 ore, ad esempio, in media ogni nostro pilota ha effettuato 1.000-1.500 giri di prova sul circuito di Kyalami. Può essere noioso, a volte. Per dire: abbiamo provato e riprovato il rientro e l’uscita dai box. Dettagli che, tuttavia, in gara fanno la differenza».

I vostri piloti, un domani, potrebbero correre con macchine vere su circuiti veri?

«Sanno come guidare, questo è evidente. Se li mettessimo su una macchina vera non guiderebbero male, ecco. I concetti sono gli stessi. Rovesciando la questione, loro sono più veloci di me nelle gare online. E lo sono perché si allenano, perché sono costanti. Io, per ottenere un tempo competitivo, devo mettermici un po’. È come con i calciatori: puoi essere Cristiano Ronaldo, ma se non ti alleni non vai lontano».

Con quali ambizioni affronterete la gara?

«Veniamo da una vittoria, tuttavia vogliamo lasciarla da parte al di là delle aspettative. Il nostro campionato è iniziato con una vittoria a Silverstone, ma si trattava del secondo miglior server. Ovvero, eravamo fuori dai migliori quaranta equipaggi. Adesso, proprio grazie a quel successo, siamo stati invitati fra i migliori di Assetto Corsa Competizione. Baumann, nostro pilota, a livello di tempi è ventitreesimo su quarantadue. Ma è a soli sei decimi dal primo. Significa che, appunto, il livello è incredibile».

L’evento del weekend verrà trasmesso in diretta streaming, anche su cdt.ch, e Alex Fontana per l’occasione sarà pure commentatore. Perché vale la pena seguire delle gare simulate?

«Perché sono appassionanti. Io, da spettatore, ne ho guardate tantissime e ne guardo ancora. Lo faccio per seguire i nostri ragazzi, ma anche perché mi divertono. Nelle gare di Gran Turismo i distacchi, come detto, sono minimi. Per cui si accendono spesso bagarre e duelli interessanti».

